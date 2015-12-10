FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 224

stranger:
Так говорил сегодня про серебро, золото не смотрел. На пред стр. скрин кинул с объемом по луню.
посмотрел на луня. Да, ты молодец. Я как-то зассал его брать (хотя шпилька красивая) - я в нем и в чифе путаюсь с этими обратными значениями котировок. (не с самим пересчетом цифер с тикета ХХХ на ХХХ/ЮСД, а именно с наблюдением за самим обьемом - какого мало относительного значения или достаточно). Не наблюдал я за ними.
 
lactone:
посмотрел на луня. Да, ты молодец. Я как-то зассал его брать (хотя шпилька красивая) - я в нем и в чифе путаюсь с этими обратными значениями котировок. (не с самим пересчетом цифер с тикета ХХХ на ХХХ/ЮСД, а именно с наблюдением за самим обьемом - какого мало относительного значения или достаточно). Не наблюдал я за ними.
Я тоже визуально путаюсь, поэтому на фьюче посчитал количество пунктов до уровня и в МТ поставил линию)
 
stranger:
Я тоже визуально путаюсь, поэтому на фьюче посчитал количество пунктов до уровня и в МТ поставил линию)

ахахах) так же делаю - от лоу отдельных баров считаю)

а когда еще fxcoder работал, то я в экселе забабахал чтоб сразу наторговки и контракты считало)) 

 

Стренж, был спрашивал я уже (может не заметил) - ты не знаешь каким образом они считали уровни контракта и наторговки?

вещь уж очень хорошая была 

 
lactone:

Стренж, был спрашивал я уже (может не заметил) - ты не знаешь каким образом они считали уровни контракта и наторговки?

вещь уж очень хорошая была 

По максимальному объему за период контракта, наторговки точно также за интересующий период, день, неделю и т.д.

типа так

 

Глянул на дневку еврофунта и понял почему в пятницу вечером закрыл продажи

 

 

Мож действительно йену запродать, стоп 14 пп?

 

 
Объёбато... тьфу... объёматоры... :-)))
zoritch:
... тьфу... объёматоры... :-)))

я вот тоже читаю... Стренж одну фишку попросил заделать, вот тогда и поизучаю, може реально дельная штучка.

а пока хз.... - справился вроде как то и без неё....

 
zoritch:
Объёбато... тьфу... объёматоры... :-)))

Зорич, хай, веди себя корректно)))

Кстати, выложил бы пару скринов) 

 
stranger:

Зорич, хай, веди себя корректно)))

Кстати, выложил бы пару скринов) 

   Привет, не член палаты... :-)))

   Будучи обитаемым на Проспекте, на Школьной бываю очень редко... :-)))

   А тут пока только планшет и смартфон... так сложилось...

   Ближе к четвергу... :-)))

   Ты вот скажи про кд,  зачем платил, смысл есть ?

  ( или ты уже на нинзю душевно прощая перешёл...)

