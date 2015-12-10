FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 224
Так говорил сегодня про серебро, золото не смотрел. На пред стр. скрин кинул с объемом по луню.
посмотрел на луня. Да, ты молодец. Я как-то зассал его брать (хотя шпилька красивая) - я в нем и в чифе путаюсь с этими обратными значениями котировок. (не с самим пересчетом цифер с тикета ХХХ на ХХХ/ЮСД, а именно с наблюдением за самим обьемом - какого мало относительного значения или достаточно). Не наблюдал я за ними.
Я тоже визуально путаюсь, поэтому на фьюче посчитал количество пунктов до уровня и в МТ поставил линию)
ахахах) так же делаю - от лоу отдельных баров считаю)
а когда еще fxcoder работал, то я в экселе забабахал чтоб сразу наторговки и контракты считало))
Стренж, был спрашивал я уже (может не заметил) - ты не знаешь каким образом они считали уровни контракта и наторговки?
вещь уж очень хорошая была
По максимальному объему за период контракта, наторговки точно также за интересующий период, день, неделю и т.д.
типа так
Глянул на дневку еврофунта и понял почему в пятницу вечером закрыл продажи
Мож действительно йену запродать, стоп 14 пп?
... тьфу... объёматоры... :-)))
я вот тоже читаю... Стренж одну фишку попросил заделать, вот тогда и поизучаю, може реально дельная штучка.
а пока хз.... - справился вроде как то и без неё....
Объёбато... тьфу... объёматоры... :-)))
Зорич, хай, веди себя корректно)))
Кстати, выложил бы пару скринов)
Привет, не член палаты... :-)))
Будучи обитаемым на Проспекте, на Школьной бываю очень редко... :-)))
А тут пока только планшет и смартфон... так сложилось...
Ближе к четвергу... :-)))
Ты вот скажи про кд, зачем платил, смысл есть ?
( или ты уже на нинзю душевно прощая перешёл...)