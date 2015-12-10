FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 112
Раньше курсы валют пытался прогнозировать по ЦБ банкам этих валют. И пришел к выводу, что цена зарождается на форекс.
:-)
Моя компания БКС.
2модераторс - за рекламу прошу не считать, ибо сами знаете.
3 дня - вывод + завод - стартую через неделю.
чем больше тут будешь, тем больше в этом будешь убеждаться.
Вывожу ото всюду и жАхаю в USDRUR - вверх! как летом, чтобы курс - этой пары - ПРОДОЛЖАЛСЯ!
Сенк-сю.
тАнцуеЕЕЕЕм !!!!!!!!! Ай-ла-ла-лай)))) !!!!
Гут )))
:-)
О! Рад, что здесь! жАхаю через неделю.
Всё..........нажрались............а рабочий день ещё не закончился.
В Сибири уже вовсю - рулит - ПЯТНИЦЦО!!!! Причём интерес уже к этой пятнице уже давно... :-)
Это не индюк, руками. Для кого то накидал, так и болтается, по факту докидываю линии.
Внутри дня и по тренду - не совсем совместимые понятия.
Угол показывает поддержку/сопротивление. От hi вниз - сопротивление, если цена над ним, поддержку - если под ним, для падающей цены; от lo вниз - наоборот.
Ну и вся картинка вверх ногами, если углы снизу вверх.
Пропорции сами себя покажут.
я через банк сделлл.
На-на-на-ра-на... :-)
Это - к вопросу курс на 55 руб
По поводу рубля... Скоро будет тренд в низ!