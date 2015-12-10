FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 112

Speculator_:
Раньше курсы валют пытался прогнозировать по ЦБ банкам этих валют. И пришел к выводу, что цена зарождается на форекс.  
ну пару рублей то вычти с курса, ну не доцифренно же...
 

:-)

Моя компания БКС.

2модераторс - за рекламу прошу не считать, ибо сами знаете. 

R0MAN:

3 дня - вывод + завод - стартую через неделю.

я через банк сделлл.
 
_new-rena:
чем больше тут будешь, тем больше в этом будешь убеждаться.
R0MAN:

Вывожу ото всюду и жАхаю в  USDRUR - вверх! как летом, чтобы курс - этой пары - ПРОДОЛЖАЛСЯ!

Сенк-сю. 

Всё..........нажрались............а рабочий день ещё не закончился.
 
_new-rena:

тАнцуеЕЕЕЕм !!!!!!!!! Ай-ла-ла-лай)))) !!!!

Гут )))

:-) 

О! Рад, что здесь! жАхаю через неделю. 

 
gnawingmarket:
Всё..........нажрались............а рабочий день ещё не закончился.

В Сибири уже вовсю - рулит - ПЯТНИЦЦО!!!! Причём интерес уже к этой пятнице уже давно... :-)

 
Silent:

Это не индюк, руками. Для кого то накидал, так и болтается, по факту докидываю линии.

Внутри дня и по тренду - не совсем совместимые понятия.

Угол показывает поддержку/сопротивление. От hi вниз - сопротивление, если цена над ним, поддержку - если под ним, для падающей цены; от lo вниз - наоборот.

Ну и вся картинка вверх ногами, если углы снизу вверх.

Пропорции сами себя покажут.

Индюк графический сделай...........только раздели по периодам цветом и толщиной линий.
R0MAN:

В Сибири уже вовсю - рулит - ПЯТНИЦЦО!!!! Причём интерес уже к этой пятнице уже давно... :-)

я трезвый. интересну систему делаю. но утрецом 50,3 сверкнули...
 
_new-rena:
я через банк сделлл.
У меня - автоматом при заявлении через БрокерКредитСервис в ФорексБКС - всё. Рубль там, а там была Америка.  
 
R0MAN:

На-на-на-ра-на... :-)


Это - к вопросу курс на 55 руб

 

По поводу рубля... Скоро будет тренд в низ! 

