FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 702

artikul:
Кривую баланса давай показывай )))
А как тебе название "

"Я и лосеводы"))))

 

А чё,случилось что? 

 

Если бы торговал евро, то сделал бы то же самое

 

 
ОН продал евро)))
 
Я так понимаю,котировку на Твоём скрине "Он" за уши таскает?
 
ОН на моем таскать не может, таскалка не выросла)))

 

 
Но продал-то,Я вижу,удачно?!...............если от 2455
 
Зорич что-то убивается-бездну слезами хочет наполнить...............
 
Да все нормально) Утром лоханулся.

 

 
Госпыдя! Один раз и уже мучается! Ты денег-то столько не греби,а то Сорос удавится.
