FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 476
зачем тебе демо баланс?
щет, а я думал что ты на реале
по евро все по старому 2425, 2206.
2120 до декабря)))
и реал есть )))), по евре демо - сигнальщик - почти готов. (буду тестить пока не наберу на начальный депозит)
Дак толкай сигналы с демы, будет все равно несколько то клиентов, потом скажешь уже что сигналы с реала и пошло - поехало...
я чо клоун?
при чем тут клоун? там больше половины сигналов с демок
после первого клиента сразу поправишься - с реала типа
А вот сколько тому баю жить вопрос другой)
40 п. могут сделать счастливыми...
Ну и валите с евры, а я оставлю на следующую неделю, все равно прога торгует ))) А внизу пропасть )))
спасибо !