[Удален]  
Ishim:
зачем тебе демо баланс?
щет, а я думал что ты на реале
 
_new-rena:
  и реал есть )))), по евре демо - сигнальщик - почти готов. (буду тестить пока не наберу на начальный депозит)
 
stranger:
по евро все по старому 2425, 2206.
2120 до декабря)))
 
tuma88:
1,2300 стало сопротивлением, а 1,2350 недосягаемая цель. ))
[Удален]  
Ishim:
Дак толкай сигналы с демы, будет все равно несколько то клиентов, потом скажешь уже что сигналы с реала и пошло - поехало...
 
_new-rena:
я чо клоун? (а Стрендж совсем сдал.... стал 15 пипок ловить - рано фунта закрыл - там сейчас 4 пики такие вещи пробиваются)
[Удален]  
Ishim:
при чем тут клоун? там больше половины сигналов с демок

после первого клиента сразу поправишься - с реала типа

 
Ishim:
я чо клоун?
 
stranger:

 

А вот сколько тому баю жить вопрос другой) 

40 п. могут сделать счастливыми...


 
artikul:

Ну и валите с евры, а я оставлю на следующую неделю, все равно прога торгует ))) А внизу пропасть )))

 

А какой правильный ответ на загадку  про  стопы ?

спасибо !
