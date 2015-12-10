FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 779
блохоловство
завтра новости
все долги в селл висят
и НОВОЛУНИЕ...
Не давай им в долг, научился у Мифа)))
мысля про пробные шары мне понравилась
пацаны договорились в бане, за какую цену будут покупать или продавать
потому КУКЛ и гонит в противоход, собирая бабосы сначала одних, затем других (лунь ща...)
вот долги и рисуются, их заберут с вероятностью 99%
Не у одного уже депо закончилось в ожидании долгов)))
Да, скучно без Учителя, никто рубаху на груди не рвет и клоунами не обзывает(
Не у одного уже депо закончилось в ожидании долгов)))
то другой вопрос...
а евра ща заберет долг на 2238 от селл
а потом баевский на 2279
или наоборот (не суть важно, чей первый ...)
И ниже 21 тоже))))
Ты на дневку и выше хоть раз загляни и скажи мне что ты думаешь)))
Отметьте, пожалуйста, бары, которые обычно отмечаете.
Илья, смотри лепота какая)))
видишь синее небо вверху?...
https://www.mql5.com/ru/forum/37348/page767
"Путин: в русской экономике не будет диктатуры доллара!"sputniknews.com/politics/20141114/1014725978.html - Американские прошмандовки: "Вали Путина!"
"Сауди Арабия работает рука об руку с США дестабилизировать экономику России" http://www.infowars.com/the-engineered-fall-of-the-russian-ruble/ и https://www.youtube.com/watch?v=VT085isnyB0
"Российский денежный крэш рикошетирует по европейским банкам" http://www.zerohedge.com/news/2014-12-16/russia-contagion-spreads-european-banks-french-socgen-austrian-raiffeisen-plummet
"В Москве застрелился совладелец одной из финансовых компаний, передает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Инцидент произошел в комнате гостиницы на Моховой улице. http://top.rbc.ru/rbcfreenews/54908ddf2ae59619d09fd01e?utm_source=newsmail&utm_medium=news&utm_campaign=news_mail2