FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 779

Ilij:

блохоловство

завтра новости

все долги в селл висят

и НОВОЛУНИЕ...

Не давай им в долг, научился у Мифа)))
 
stranger:
Ilij:

Не у одного уже депо закончилось в ожидании долгов)))

Да, скучно без Учителя, никто рубаху на груди не рвет и клоунами не обзывает( 

 
stranger:
Ilij:

И ниже 21 тоже))))

Ты на дневку и выше хоть раз загляни и скажи мне что ты думаешь))) 

 
Silent:

Отметьте, пожалуйста, бары, которые обычно отмечаете.

какой инструмент, какой период?
 

Илья, смотри лепота какая)))

 

видишь синее небо вверху?... 

 
Все камлаете без НЕГО? ))) 
 
stranger:

https://www.mql5.com/ru/forum/37348/page767

"Путин: в русской экономике не будет диктатуры доллара!"sputniknews.com/politics/20141114/1014725978.html - Американские прошмандовки: "Вали Путина!"

"Сауди Арабия работает рука об руку с США дестабилизировать экономику России" http://www.infowars.com/the-engineered-fall-of-the-russian-ruble/ и https://www.youtube.com/watch?v=VT085isnyB0

"Российский денежный крэш рикошетирует по европейским банкам" http://www.zerohedge.com/news/2014-12-16/russia-contagion-spreads-european-banks-french-socgen-austrian-raiffeisen-plummet

"В Москве застрелился совладелец одной из финансовых компаний, передает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Инцидент произошел в комнате гостиницы на Моховой улице. http://top.rbc.ru/rbcfreenews/54908ddf2ae59619d09fd01e?utm_source=newsmail&utm_medium=news&utm_campaign=news_mail2

