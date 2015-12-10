FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 210
Так с крупными инвесторами не разговаривают )))
А ссылка есть, на нечто первое? Я не понимаю о чём идёт речь!
если с ними вежливо разговативать то они через 2 дня начинают командовать! (купи, продай, чо сидишь?)
Предлагаю 1.2360 по EUR/USD.
Да,есть такое :)
кстате продано!
ладно, всё. проехали. там уже всё поменялось.
Неделя была чёрная. Думаю станет всё понятно.
вернемся к разбору полётов тоды.
еньку пятничную щас тока закрыл, сигнал с пятницы, открываться по ней - не фонтан - у них тама национальный праздник.
канадец пока затарен.
евра по прежнему - не вариант для торговли, т.к. там пока шо работает кукл.
по остальным сигналы не выкладывал.
Я не такой, я латентный к бедным трейдунам )))
это сколько в денежном эквиваленте? (можно и сбавить обороты...)