artikul:
Так с крупными инвесторами не разговаривают )))
если с ними вежливо разговативать то они через 2 дня начинают командовать! (купи, продай, чо сидишь?)
Speculator_:
А ссылка есть, на нечто первое? Я не понимаю о чём идёт речь! 
ладно, всё. проехали. там уже всё поменялось.
 
Ishim:
если с ними вежливо разговативать то они через 2 дня начинают командовать! (купи, продай, чо сидишь?)
Да,есть такое :)
 

 

Предлагаю 1.2360 по EUR/USD. 

 
server:
Да,есть такое :)

кстате продано! 

 
_new-rena:
ладно, всё. проехали. там уже всё поменялось.

Неделя была чёрная. Думаю станет всё понятно.  

 
Ishim:
если с ними вежливо разговативать то они через 2 дня начинают командовать! (купи, продай, чо сидишь?)
Я не такой, я латентный к бедным трейдунам )))
Speculator_:

Неделя была чёрная. Думаю станет всё понятно.  

вернемся к разбору полётов тоды.

еньку пятничную щас тока закрыл, сигнал с пятницы, открываться по ней - не фонтан - у них тама национальный праздник.

канадец пока затарен.

евра по прежнему - не вариант для торговли, т.к. там пока шо работает кукл.

по остальным сигналы не выкладывал.

 
artikul:
Я не такой, я латентный к бедным трейдунам )))
это сколько в денежном эквиваленте?   (можно и сбавить обороты...)
 
Ishim:
это сколько в денежном эквиваленте?   (можно и сбавить обороты...)
Да не вопрос ))) Тебе сколько ни дай - все барыш )))
