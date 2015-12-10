FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 316

alex_r:
осталась последняя, убрать график цены и торговать как нормальные люди))))
так я не умею, я ненормальный )))
IRIP:

спешу тебя огорчить =)
минимум три стадии есть, РОЗОВЫХ ОЧКОВ =)

пока не поймешь - чем проще - тем лучше  

согласен
 
Насчёт EVRAUD не переживаю-открыт в направлении старших ТФ.........особенно Мне нравятся селы на NZDJPY-на вершинке месяца.....как мин до 68750-есть смысл на след волне наращивать лот.
 

EURAUD 

покупка

стоп на лоу

 

 
alex_r:
осталась последняя, убрать график цены и торговать как нормальные люди))))
по объемам =)
_new-rena:
так я не умею, я ненормальный )))
а вообще - это банкиром стать ? )))) ... жесть
 
_new-rena:

я же написал - покупка с отката, раз уж вверх прёт


ладно, торгану тогда по вашему:


 
IRIP:

EURAUD 

покупка

стоп на лоу

 

Продавать не планируешь? Или когда система покажет.
alex_r:
осталась последняя, убрать график цены и торговать как нормальные люди))))
60
costy_


ёлки-моталки .... думал всё!

и всё-таки опять загруз ...

это бесконечно (((

я даже не знаю с чего начать...

 
gnawingmarket:
Продавать не планируешь? Или когда система покажет.
если покажет
