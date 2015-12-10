FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 316
осталась последняя, убрать график цены и торговать как нормальные люди))))
спешу тебя огорчить =)
минимум три стадии есть, РОЗОВЫХ ОЧКОВ =)
пока не поймешь - чем проще - тем лучше
EURAUD
покупка
стоп на лоу
так я не умею, я ненормальный )))
я же написал - покупка с отката, раз уж вверх прёт
ладно, торгану тогда по вашему:
ёлки-моталки .... думал всё!
и всё-таки опять загруз ...
это бесконечно (((
я даже не знаю с чего начать...
Продавать не планируешь? Или когда система покажет.