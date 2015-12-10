FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 604
Я говорю и вижу что растет и держу покупки до 58.
если туды пойдём, буду иметь копеечного лося, наоборот - ого-го скока будет)))
Ого-го ты имел бы если бы держал покупку снизу и меньше внимания на здешнюю возню обращал)
В неделю по одному инструменту одна, максимум две сделки и не надо бегать по полю как Илья с Учителем, один молодой еще, а другой в детство впал уже)))
нет не угадал (((( (я же закрыл бай! )
К сожалению, ничего кроме евры меня не заводит )))
Неужели ничего нельзя больше сделать? )))
почему можно - можно продать - можно просто подождать ))))
Илья, да не надо ничего доказывать, время покажет