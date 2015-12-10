FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 604

stranger:
Я говорю и вижу что растет и держу покупки до 58.
если туды пойдём, буду иметь копеечного лося, наоборот - ого-го скока будет)))
 
_new-rena:
Ого-го ты имел бы если бы держал покупку снизу и меньше внимания на здешнюю возню обращал)

В неделю по одному инструменту одна, максимум две сделки и не надо бегать по полю как Илья с Учителем, один молодой еще, а другой в детство впал уже))) 

 
_new-rena:
он, может, там и будет

но покупать, зная, что тейк внизу, как - то не очень...


 
Ishim:
нет не угадал (((( (я же закрыл бай! )
Неужели ничего нельзя больше сделать? )))
Ilij:

Илья, да не надо ничего доказывать, время покажет
 
artikul:
К сожалению, ничего кроме евры меня не заводит )))
остальное всё - вариации на тему... - будет евра будет и остальное.
 
artikul:
Неужели ничего нельзя больше сделать? )))
почему можно - можно продать - можно просто подождать ))))
 
stranger:

Ого-го ты имел бы если бы держал покупку снизу и меньше внимания на здешнюю возню обращал)

В неделю по одному инструменту одна, максимум две сделки и не надо бегать по полю как Илья с Учителем, один молодой еще, а другой в детство впал уже))) 

а почему дети выигрывают? (прогнозы рисовал - пункты казал .... (денех нет увы))
 
Ishim:
почему можно - можно продать - можно просто подождать ))))
Ну не знаю, у меня там свободный бычий радикал нарисовался, так что прога из покупок не выйдет )))
 
_new-rena:
Илья, да не надо ничего доказывать, время покажет
Все уже доказано, 100 пип лотом 0.1 от 5550 закрыто на 5562, вторая половина в бу на 5632.
