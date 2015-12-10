FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 30
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
уже 2470 донышко - зачем объёмы - это фикция - они ничего не двигают.
Давай покупай, поглядим)))))
(флудил флудил , а под аватаркой 0 - засады какие то постоянно)
(флудил флудил , а под аватаркой 0 - засады какие то постоянно)
Видишь - купил и цена подпрыгнула, а говорил не двигают...
Ааааа... вот вы где все.
Физкультпривет. )))
В общем... что падает - то продаю, что растет - покупаю.
В общем... что падает - то продаю, что растет - покупаю.
что падало уже растёт (и наоборот)
не это ты сказал купи )))) (под аватаркой - посты не считают это из за отсутствия картинки? или и тут забанить прицеливаются?)
Смотрю, Шамана жизнь ничему не учит? Все так же ловит ножи. Но зачем? Не проще ли плыть по течению, чем грести против с выпученными глазами?
)))