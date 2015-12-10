FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 30

Ishim:
уже 2470 донышко - зачем объёмы - это фикция - они ничего не двигают.
Давай покупай, поглядим)))))
 
stranger:
   (флудил флудил , а под аватаркой 0 - засады какие то постоянно)

 
Ishim:

Видишь - купил и цена подпрыгнула, а говорил не двигают...
 
stranger:
не это ты сказал купи ))))  (под аватаркой - посты не считают это из за отсутствия картинки? или и тут забанить прицеливаются?)
 

Ааааа... вот вы где все.

Физкультпривет.  )))

 

 

В общем... что падает - то продаю, что растет - покупаю. 

 
Bicus:

 

В общем... что падает - то продаю, что растет - покупаю. 

что падало уже растёт (и наоборот)
Ishim:
да ладно. всё козырно у него. стопик передёрнет в бу и норм, погнали (2-4)к1
 
Ishim:
Завидуют тебе, Учитель, враги....
 

Смотрю, Шамана жизнь ничему не учит? Все так же ловит ножи. Но зачем? Не проще ли плыть по течению, чем грести против с выпученными глазами?

))) 

