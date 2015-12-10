FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 160
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да, Спекулянт, поимел ты немного наших соеллистов)))
А че не выше 26 нарисовал, на 2580 там нема никого.
Да, Спекулянт, поимел ты немного наших соеллистов)))
А че не выше 26 нарисовал, на 2580 там нема никого.
Я предположил направление в верх... До куда дойдёт только Бог знает. Возможна я просто ошибаюсь на счёт направления. Буду ждать.
Люди даже и время знают, Айдлер, тут не знаешь, что через пять минут будет)
вот прогноз )) https://www.mql5.com/ru/blogs/post/72609
Руки их корявые им в ж..у, демку зарегить не могут, лезут под моим логином.
Может быть, что вверх пойдет, в смысле хаи возле 1.60 пощупать, то и не сомневаюсь, как и то что ниже 1.20 не будет. А пока на 26+ сходим, там глянем)
может в рамках канала - думаю не пойдёт вверх. (селл до 1.22 подержу)
может в рамках канала - думаю не пойдёт вверх. (селл до 1.22 подержу)
тоже так, надуманно.
Наверно все типа ждут еврофранка на 1,2000 - 10 пуков осталось ))... ждем... может и до 27 ноября будут му-му гонять...