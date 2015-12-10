FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 160

Speculator_:

Да, Спекулянт, поимел ты немного наших соеллистов)))

 

А че не выше 26 нарисовал, на 2580 там нема никого. 

 
stranger:

Да, Спекулянт, поимел ты немного наших соеллистов)))

 

А че не выше 26 нарисовал, на 2580 там нема никого. 

Я предположил направление в верх... До куда дойдёт только Бог знает. Возможна я просто ошибаюсь на счёт направления. Буду ждать.
 
Да не, в стакан уже налили, пей) На 2616 тп поставил.
 
stranger:
Люди даже и время знают, Айдлер, тут не знаешь, что через пять минут будет)
вот прогноз )) https://www.mql5.com/ru/blogs/post/72609
 
Может быть, что вверх пойдет, в смысле хаи возле 1.60 пощупать, то и не сомневаюсь, как и то что ниже 1.20 не будет. А пока на 26+ сходим, там глянем)
 
stranger:
Руки их корявые им в ж..у, демку зарегить не могут, лезут под моим логином.
смотри выведут демо бабло!
 
может в рамках канала - думаю не пойдёт вверх. (селл до 1.22 подержу) 

 
Ishim:

может в рамках канала - думаю не пойдёт вверх. (селл до 1.22 подержу) 

тоже так, надуманно.

 

 
Наверно все типа ждут еврофранка на 1,2000  - 10 пуков осталось ))... ждем... может и до 27 ноября будут му-му гонять...
 
Все ждут интервенции? так это врядли
