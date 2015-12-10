FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 708
Евра вошла в блошиную зону ))) Будьте осторожны в желаниях, они предвестники поступков )))
А хитрый Сенсей хочет с евро на 2380+ запрыгнуть))) втихаря...
наверно будет так
Какой ты грубый, Пако(((
Это же Учитель, ему все можно)))
Ты видел это недоразумение, сделки Учителя?)))) Что это ОН так метается?)))))
сигнал е...
Да как забанили его так и не вернулся.
Вижу-вижу ))) Соблазн велик, но нет, больше никаких ромашек )))
про ту ромашку Стренжу и сказал и написал и нарисовал
но нет, блохоловы...
EURCAD М15
Ты мне ромашки только по фунту и ауди рисуй, остальные мне пох)))
С 2330 до 2360 там с чем то... это даже не блоха, шо вы торгуете хз.
я не думаю, что Айдлер такой обидчивый