FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 708

Новый комментарий
 
artikul:
Евра вошла в блошиную зону ))) Будьте осторожны в желаниях, они предвестники поступков )))
Ты видел это недоразумение, сделки Учителя?)))) Что это ОН так метается?)))))
[Удален]  
stranger:

А хитрый Сенсей хочет с евро на 2380+ запрыгнуть))) втихаря... 

наверно будет так 

 
pako:

наверно будет так 

Какой ты грубый, Пако(((

Это же Учитель, ему все можно))) 

 
stranger:
Ты видел это недоразумение, сделки Учителя?)))) Что это ОН так метается?)))))
Не всякий тренд можно остановить одним взглядом, иногда приходится действовать руками )))
 
artikul:
Евра вошла в блошиную зону ))) Будьте осторожны в желаниях, они предвестники поступков )))

сигнал е...


 
stranger:

Да как забанили его так и не вернулся.

А хитрый Сенсей хочет с евро на 2380+ запрыгнуть))) втихаря... 

я не думаю, что Айдлер такой обидчивый
 
Ilij:

сигнал е...


Вижу-вижу ))) Соблазн велик, но нет, больше никаких ромашек )))
 
artikul:
Вижу-вижу ))) Соблазн велик, но нет, больше никаких ромашек )))

про ту ромашку Стренжу и сказал и написал и нарисовал

но нет, блохоловы...

EURCAD М15

 
Ilij:

про ту ромашку Стренжу и сказал и написал и нарисовал

но нет, блохоловы...

EURCAD М15

Ты мне ромашки только по фунту и ауди рисуй, остальные мне пох)))

С 2330 до 2360 там с чем то... это даже не блоха, шо вы торгуете хз. 

 
lactone:
я не думаю, что Айдлер такой обидчивый
Так может его и не разбанили, толку то так и не добились.
1...701702703704705706707708709710711712713714715...871
Новый комментарий