рыжий расклад:


 
_new-rena:
дак не поймешь по сделкам ничего. всё же нарисовали уже выше. всё вроде бы более чем понятно. два разных подхода а результат то всё равно почти что один - +/-...
хорошо. Есть уровни - есть точки. Как узнать, что делать на этих уровнях/точках, продать или купить?!
 
IRIP:
посмотреть фигу

разворотную...

 
IRIP:
Идешь, видишь сотка баксов лежит. Фальшивая или настоящая? Что будешь делать?

Нах ото глупые вопросы задавать. 

 
stranger:

да ну брось - есть коридор. Есть уровень на котором точно отскочит. Его видно. 

 но есть уровни - которые прошиваются на раз. 

по логике вещей, если подходим к уровню сверху - то покупаем.

если подходим к уровню снизу - то продаем.  

 

Есть ведь уровень - входи! 

 

вот, типичный пример - покупка  

 
Ilij:

посмотреть фигу

Например эту?

 

белым, выделил 

 
IRIP:

Да нет такого где ТОЧНО. Ставишь бабки и получаешь результат, только так.

А так логика по уровням правильная. 

 
Илья, я вот заметил что на фунте очень часто рисуют хороший бычий пинбар в сопротивление и от него вниз, это тож разворотная фигура?)))
 
stranger:
покажите картинку хорошего бычьего пинбара в сопротивление
