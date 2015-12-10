FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 624
рыжий расклад:
дак не поймешь по сделкам ничего. всё же нарисовали уже выше. всё вроде бы более чем понятно. два разных подхода а результат то всё равно почти что один - +/-...
хорошо. Есть уровни - есть точки. Как узнать, что делать на этих уровнях/точках, продать или купить?!
посмотреть фигу
разворотную...
да ну брось - есть коридор. Есть уровень на котором точно отскочит. Его видно.
но есть уровни - которые прошиваются на раз.
по логике вещей, если подходим к уровню сверху - то покупаем.
если подходим к уровню снизу - то продаем.
Есть ведь уровень - входи!
вот, типичный пример - покупка
посмотреть фигу
разворотную...
Например эту?
белым, выделил
да ну брось - есть коридор. Есть уровень на котором точно отскочит. Его видно.
но есть уровни - которые прошиваются на раз.
по логике вещей, если подходим к уровню сверху - то покупаем.
если подходим к уровню снизу - то продаем.
Да нет такого где ТОЧНО. Ставишь бабки и получаешь результат, только так.
А так логика по уровням правильная.
Илья, я вот заметил что на фунте очень часто рисуют хороший бычий пинбар в сопротивление и от него вниз, это тож разворотная фигура?)))