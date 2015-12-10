FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 346

[Удален]  

Стренж прав

http://ria.ru/world/20141130/1035863366.html

Швейцарцы проголосовали против увеличения золотого резерва страны
  • 2014.11.30
  • ria.ru
ЖЕНЕВА, 30 ноя — РИА Новости, Елизавета Исакова. Граждане Швейцарии проголосовали против инициативы, предполагающей увеличение золотовалютных резервов страны до 20%, говорится на сайте организаторов референдума. По словам представителей оргкомитета, их идея провалилась "из-за большого политического сопротивления властей страны и Национального...
 
_new-rena:
стоп не должен забрать профит и ставится он с учетом уровней поддержки/сопротивления. проста Ишим две селлки прозевал

да, стоп ставится тут

 

чтобы наглядно было

картинка

А не просто "в пунктах от цены" 

 
tuma88:

Приветик !
Покрутил голубой шар....
1,2150 и 1,2190  получается. Точка разворота для покупок.

Так   что  я  погорячился(возможно) на счёт верхов.
То есть сейчас  продавать  на откатах.

И если  утром( с открытием) будет ГЭП вверх, то  можно солить.

Спасибо !

ой не знаю

я пока держу свой бай


 
stranger:
................кто на какой цене видит серьезную поддержку на фунте?...........................

Без комментариев.


 
gnawingmarket:

Без комментариев.


я таким прогнозам вообще не могу верить. Дойдем - увидим. Причем конкретно, индикаторы МОГУТ указать на точку +- а пока =)
 
IRIP:
Это не прогноз,а ответ на вопрос..........прогнозами признаю только открытые позиции на реале(уже писал как-то)
 
_new-rena:

если бы данный опрос хоть как-то влиял на цену золота)))
 

Слышал,Кэмерон заявляет о намерении Англии выйти из еврозоны.....люди такого уровня заявления не делают "не с той ноги"-значит просчитали какую-то цель и эта цель согласована Теми,кто двигает биржевые рынки.

Вопрос: Выгодно ли англичанам  движение фунта к плинтусу(для Меня это 52) или расчёт,что Их будут все уговаривать,бояться утерять еврозону и т.д..........Они поломаются,уговорятся и полёт фунта и евро в небо уже не будет коррекцией.

......Кстати,всегда удивлялся как наступающие политико-экономические события красиво укладываются в классическую теорию графического поведения цены,т.е. лично не сомневаюсь,что когда-то цена будет на отметке 52........а в настоящее время фунт подошёл к исторической зоне волантильности и поддержек и скорректироваться или даже развернуться может на любой..............как его можно торговать не представляю-слаб,не достоин.

 

Извините, инет вылетел. 

Лактоун, то что вынос покупателей по золоту это ясно, тут без вариантов, но не вижу я по нему серьезной поддержки выше 900.

Что касатся опроса на неделю, то для меня это не срок, да и сотый раз повторяю - не прогнозьте, торгуйте то что есть, если я считаю, что чиф надо солить, то солю, 9680 висит, стоп 9735.

По фунту, значит поддержку на 5567 никто не видит? 

gnawingmarket, а россиянам выгодно такое падение рубля? Но дело в том, что спрашивать никто никого не будет. Тут аналиты уже моск выели причинами кризиса, а причина то одна, был скуплен бакс за баксы, которые можно печатать в неограниченных количествах без всяких последствий для штатов, шейхов с их нефтью загнали под лавку, продавать то все равно туда прийдут, но прийдут тогда когда скажут и по той цене по которой скажут), и все с целью показать кто в доме хозяин и укрепить пошатнувшиеся "основы демократии", ну, заодно и бабла на щару срубить))) 

 
gnawingmarket:

Почему все укладывается вроде ответил, хорошая подготовка была)

Ирип, картинки ацки красивые))) 

