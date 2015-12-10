FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 346
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Стренж прав
http://ria.ru/world/20141130/1035863366.html
стоп не должен забрать профит и ставится он с учетом уровней поддержки/сопротивления. проста Ишим две селлки прозевал
да, стоп ставится тут
чтобы наглядно было
картинка
А не просто "в пунктах от цены"
Приветик !
Покрутил голубой шар....
1,2150 и 1,2190 получается. Точка разворота для покупок.
Так что я погорячился(возможно) на счёт верхов.
То есть сейчас продавать на откатах.
И если утром( с открытием) будет ГЭП вверх, то можно солить.
Спасибо !
ой не знаю
я пока держу свой бай
................кто на какой цене видит серьезную поддержку на фунте?...........................
Без комментариев.
Без комментариев.
я таким прогнозам вообще не могу верить. Дойдем - увидим. Причем конкретно, индикаторы МОГУТ указать на точку +- а пока =)
Стренж прав
http://ria.ru/world/20141130/1035863366.html
Слышал,Кэмерон заявляет о намерении Англии выйти из еврозоны.....люди такого уровня заявления не делают "не с той ноги"-значит просчитали какую-то цель и эта цель согласована Теми,кто двигает биржевые рынки.
Вопрос: Выгодно ли англичанам движение фунта к плинтусу(для Меня это 52) или расчёт,что Их будут все уговаривать,бояться утерять еврозону и т.д..........Они поломаются,уговорятся и полёт фунта и евро в небо уже не будет коррекцией.
......Кстати,всегда удивлялся как наступающие политико-экономические события красиво укладываются в классическую теорию графического поведения цены,т.е. лично не сомневаюсь,что когда-то цена будет на отметке 52........а в настоящее время фунт подошёл к исторической зоне волантильности и поддержек и скорректироваться или даже развернуться может на любой..............как его можно торговать не представляю-слаб,не достоин.
Извините, инет вылетел.
Лактоун, то что вынос покупателей по золоту это ясно, тут без вариантов, но не вижу я по нему серьезной поддержки выше 900.
Что касатся опроса на неделю, то для меня это не срок, да и сотый раз повторяю - не прогнозьте, торгуйте то что есть, если я считаю, что чиф надо солить, то солю, 9680 висит, стоп 9735.
По фунту, значит поддержку на 5567 никто не видит?
gnawingmarket, а россиянам выгодно такое падение рубля? Но дело в том, что спрашивать никто никого не будет. Тут аналиты уже моск выели причинами кризиса, а причина то одна, был скуплен бакс за баксы, которые можно печатать в неограниченных количествах без всяких последствий для штатов, шейхов с их нефтью загнали под лавку, продавать то все равно туда прийдут, но прийдут тогда когда скажут и по той цене по которой скажут), и все с целью показать кто в доме хозяин и укрепить пошатнувшиеся "основы демократии", ну, заодно и бабла на щару срубить)))
Слышал,Кэмерон заявляет о намерении Англии выйти из еврозоны.....люди такого уровня заявления не делают "не с той ноги"-значит просчитали какую-то цель и эта цель согласована Теми,кто двигает биржевые рынки.
Вопрос: Выгодно ли англичанам движение фунта к плинтусу(для Меня это 52) или расчёт,что Их будут все уговаривать,бояться утерять еврозону и т.д..........Они поломаются,уговорятся и полёт фунта и евро в небо уже не будет коррекцией.
......Кстати,всегда удивлялся как наступающие политико-экономические события красиво укладываются в классическую теорию графического поведения цены,т.е. лично не сомневаюсь,что когда-то цена будет на отметке 52........а в настоящее время фунт подошёл к исторической зоне волантильности и поддержек и скорректироваться или даже развернуться может на любой..............как его можно торговать не представляю-слаб,не достоин.
Почему все укладывается вроде ответил, хорошая подготовка была)
Ирип, картинки ацки красивые)))