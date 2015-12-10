FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 430
дОлго курит, передумал небось...
EURGBP бай с коротеньким стопом за лоу
по H1
Лучше б фунт глянул.
GBPUSD
GBPJPY
GBPAUD
на бинарных опционах кто-нибудь работает?
это "беспроиграшная проиграшная лотерея")))
как говорят умные люди
Так фунт чего не продаешь?
так GPBUSD первым скрином
Интересно, Зорич селлимит на 1215 по золоту ставил?)
хз, у меня бы не зацепило - 1214,92 хай. Да и то по аску бы не открылась в любом случае
а я по золоту в продажи - ни-ни))оунли бай