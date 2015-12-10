FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 430

_new-rena:
дОлго курит, передумал небось...
Не вштырило еще)))
 
моя цель, где-то 1.2250 
 

EURGBP бай с коротеньким стопом за лоу

по H1 

 
Лучше б фунт глянул.
 
GBPUSD

 

GBPJPY

 

 

GBPAUD

 

 

 

 

 
Так фунт чего не продаешь?
 
на бинарных опционах кто-нибудь работает?

это "беспроиграшная проиграшная лотерея")))

как говорят умные люди 

 
Интересно, Зорич селлимит на 1215 по золоту ставил?)
 
так GPBUSD первым скрином

 
хз, у меня бы не зацепило - 1214,92 хай. Да и то по аску бы не открылась в любом случае

а я по золоту в продажи - ни-ни))оунли бай 

