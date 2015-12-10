FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 125
как по мне, ожидаю ее здесь
хоть и интереса нет.
по CADJPY на 311 п. пошли вверх после после продаж, чтобы потом опнуться на 650
та же петрушка и ща, с текущих еще 39 п. и жду ралли (а может и не дождусь...)
я его индюк уже смотрел пару лет назад - не впечатлил. любой индикатор строящий (подразумевающий) любые линии не подходит для автоматической торговли
курс не с потолка берем, чо там искать и при чём тут честные трейдеры - не понимаю? всё же на виду. пусть ищут кукла - 1) котировщика, т.е. кому выгоден был такой курс, 2) у кого запредельные обороты по баксу и рублю по отдельности в конце концов, 3) рассматривают сговор или наоборот, неприязнь(на валютном рынкете вероятнее) между 1 и 2.
Ты же понимаешь.....не найдут.........
182.80 куплю, спасибо.
а после, натираем, для блеска. 158 продано.
163 тоже продам, коли будет сего дня.
Хорошо, а если вы уже в поезде, то еще лучше. :-)
На рублёвых поездах не езжу,но если наглядно развернётся-почему бы не прокатится.
27 пипсов против меня и всё здравствуй Дядя Коля. Рискую!
С прошлой пятницы...