costy_:

как по мне, ожидаю ее здесь

 хоть и интереса нет. 

Спекуль похожа торкнул тейк.... Подождиии, щас чиркнет правильный прогноз.
 

по CADJPY на 311 п. пошли вверх после после продаж, чтобы потом опнуться на 650

та же петрушка и ща, с текущих еще 39 п. и жду ралли (а может и не дождусь...)


 
_new-rena:
я его индюк уже смотрел пару лет назад - не впечатлил. любой индикатор строящий (подразумевающий) любые линии не подходит для автоматической торговли
Я забыл,что Ты автоматчик.
 
_new-rena:
курс не с потолка берем, чо там искать и при чём тут честные трейдеры - не понимаю? всё же на виду. пусть ищут кукла - 1) котировщика, т.е. кому выгоден был такой курс, 2) у кого запредельные обороты по баксу и рублю по отдельности в конце концов, 3) рассматривают сговор или наоборот, неприязнь(на валютном рынкете вероятнее) между 1 и 2.
Ты же понимаешь.....не найдут.........
gnawingmarket:
Ты же понимаешь.....не найдут.........
я понимаю, что принять котир как должное не легко (кстате, начинают искать виноватых). т.е. для того чтобы была правильная и выгодная котировка рубля к баксу нужно пройти некоторый путь, а не пользоваться халявой. я то могу сделать такую котировку - никто же не просит ))))
 
costy_:

182.80 куплю, спасибо.

а после, натираем, для блеска. 158 продано.

163 тоже продам, коли будет сего дня. 

Бог в помощь!
 
R0MAN:
Хорошо, а если вы уже в поезде, то еще лучше. :-)
На рублёвых поездах не езжу,но если наглядно развернётся-почему бы не прокатится.
gnawingmarket:
На рублёвых поездах не езжу,но если наглядно развернётся-почему бы не прокатится.
есть такая пара в терминале и главно там понятно чо и к чему будет...
 

 

27 пипсов против меня и всё здравствуй Дядя Коля. Рискую!   

 

С прошлой пятницы... 

 

