Ilij:

все верно, я его уже продал

вот мое виденье рынкета:


ага, а счас купить уже надо (не верь - проста пример).... так кукл скора в экстазе будет
 
Ilij:

почему казино?

там, на фунте,  цели по селл палкам и по бай палкам

а отработают и те и другие

я это знаю, а Вы?

Да потому что торгуется только в одну сторону, а не туды-сюды. О будущем ты не знаешь ничего, как и все здесь присутствующие, напиши себе это большими буквами и повесь на видном месте.
 
Ilij:

Вы, кажись, второй раз от балды мыслю пишете.

Нравится?

От болды? хм, это теперь так называется?
Ilij:

от бАлды, называется это...

вот по теме:


Илья, у тебя не то открывается, когда в картинку клацаешь. полнолуние. короче не понятно чо там
 

 

 

stranger:

 


и такое тоже быват... наверно, наши прогнозы матовые чистють. вишь как курс шоркается. тяжко куклу то...
 
Интересно, а летчики, летающие по подсказкам есть? 
это как Учитель скажет. ОН оценки ставит. Куда нам - двоечникам...

АААААА. ты насчёт сигналов, то что красным там ???

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! +++++++++++++++++++

а мне так же пишОт... приятнО - нЕ забывают... )))

 
не-а. Только по советникам (автопилотам)
 
_new-rena:

это как Учитель скажет. ОН оценки ставит. Куда нам - двоечникам...

АААААА. ты насчёт сигналов, то что красным там ???

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! +++++++++++++++++++

а мне так же пишОт... приятнО - нЕ забывают... )))

Учитель опозорил наш колхоз на весь район 
