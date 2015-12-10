Учитель опозорил наш колхоз на весь район 

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 92
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
все верно, я его уже продал
вот мое виденье рынкета:
почему казино?
там, на фунте, цели по селл палкам и по бай палкам
а отработают и те и другие
я это знаю, а Вы?
Вы, кажись, второй раз от балды мыслю пишете.
Нравится?
от бАлды, называется это...
вот по теме:
Интересно, а летчики, летающие по подсказкам есть?
это как Учитель скажет. ОН оценки ставит. Куда нам - двоечникам...
АААААА. ты насчёт сигналов, то что красным там ???
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! +++++++++++++++++++
а мне так же пишОт... приятнО - нЕ забывают... )))
Интересно, а летчики, летающие по подсказкам есть?
это как Учитель скажет. ОН оценки ставит. Куда нам - двоечникам...
АААААА. ты насчёт сигналов, то что красным там ???
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! +++++++++++++++++++
а мне так же пишОт... приятнО - нЕ забывают... )))