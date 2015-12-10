FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 409

Langouste:
http://simpoll.ru/ - чатать надо, изучать... Сейчас нет времени на это. Кто уже что-то организовывал по голосовалке, знает... 
Зачем тебе этот симпол, если ты на этом форуме хочешь голосовалку сделать? При создании темы на этом форуме есть выбор: тема или опрос.
tol64:
Зачем тебе этот симпол, если ты на этом форуме хочешь голосовалку сделать? При создании темы на этом форуме есть выбор: тема или опрос.
да щас ему вапще некогда. там курс лётает от потолка к полу и наоборот.... скора сам уже ответит - "нет"...
 
stranger:
Дуристика.
вот я и написал. А еще бОльшая дуристика на основании голосовалки принимать решение
 
_new-rena:
да щас ему вапще некогда. там курс лётает от потолка к полу и наоборот....
То есть на бла-бла-бла в течении дня есть время, а на создание опроса 1 минуты нет? ))
 
Скучный день какой-то - даже открыть сделку не на чем.
 

Падлюка,не даёт б/у сунуть.

 

tol64:
То есть на бла-бла-бла в течении дня есть время, а на создание опроса 1 минуты нет? ))
щас придёт и скажет - в рубль соваться - ни-ни... "какая тут голосовалка? о чём вы?"
 
Так не понимаю зачем вам какая то голосовалка, открываете каждый из желающих счет, хотя на пару сот баков, и пуляйте тот рубль.
 
lactone:
Скучный день какой-то - даже открыть сделку не на чем.
Лилового продай на три фигуры. Стоп там около 30-ти, тп 280. Пока писал начал сползать.
 
gnawingmarket:

Падлюка,не даёт б/у сунуть.

 

Там же вход есть

