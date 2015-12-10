FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 409
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
http://simpoll.ru/ - чатать надо, изучать... Сейчас нет времени на это. Кто уже что-то организовывал по голосовалке, знает...
Зачем тебе этот симпол, если ты на этом форуме хочешь голосовалку сделать? При создании темы на этом форуме есть выбор: тема или опрос.
Дуристика.
да щас ему вапще некогда. там курс лётает от потолка к полу и наоборот....
Падлюка,не даёт б/у сунуть.
То есть на бла-бла-бла в течении дня есть время, а на создание опроса 1 минуты нет? ))
Скучный день какой-то - даже открыть сделку не на чем.
Падлюка,не даёт б/у сунуть.
Там же вход есть