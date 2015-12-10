FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 612

_new-rena:
я уже не торгую по той системе. торгую зиг-загом, но не по индюку)))
у меня сделки так получаются - зиг загом.
 
_new-rena:
я уже не торгую по той системе. торгую зиг-загом, но не по индюку)))

 

[Удален]  
stranger:

 

видишь как тихо там. народ уже на отдыхе))) некому корректировками курса заниматься
 
stranger:

 

опять эта клоунада с графиками.
[Удален]  
Ishim:
опять эта клоунада с графиками.
это у него часики, я то минутки торгую, там смяшнее
 
Ishim:
опять эта клоунада с графиками.
Я уже фунта того ждать за, за, за..., на амерах не пойдет закрою.
[Удален]  
stranger:
Я уже фунта того ждать за, за, за..., на амерах не пойдет закрою.
нинзя уже сообразила небось, что на уровне находимся. как раз там и наверно уже можно прикинуть наторговку и перспективы
 
stranger:
Я уже фунта того ждать за, за, за..., на амерах не пойдет закрою.
вверх ? печально - бу хоть поставь
 
_new-rena:
нинзя уже сообразила небось, что на уровне находимся. как раз там и наверно уже можно прикинуть наторговку и перспективы
ты амерам доверяешь? (там ведь нет СКР)
[Удален]  
Ishim:
ты амерам доверяешь? (там ведь нет СКР)
дак по истории чо не прикинуть объемы? щас скорее всего на правду будет похоже.
