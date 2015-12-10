FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 538
По AUDJPY что скажешь?
курс usdrub как? залетел уже за мульт или собирается пока?
А банки упорно держут цену. Скоро будет банкам кирдык....
А уровни всё выше и выше:
Евро начинают присаливать, так что смотрите. Это не значит, что оно сразу рухнет, но продажи пошли уже.
Илья, подтянут еще вверх, а потом прийдет Кукл с лопатой)))
эт по какому инстрУменту?
Ты первое слово то прочитай)
всё будет хорошо! неделя только началась ))
а мне то что до нее?
цели я нарисовал и про них не спрашивал...
Я тебе говорю то что есть, что будет не вижу, больной я)
