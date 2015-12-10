FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 538

gnawingmarket:
По AUDJPY что скажешь?
нет там палок пока...
 
_new-rena:

курс usdrub как? залетел уже за мульт или собирается пока?

А банки упорно держут цену. Скоро будет банкам кирдык....

А уровни всё выше и выше:

 

Евро начинают присаливать, так что смотрите. Это не значит, что оно сразу рухнет, но продажи пошли уже.

Илья, подтянут еще вверх, а потом прийдет Кукл с лопатой))) 

 
эт по какому инстрУменту?
 
Ilij:
эт по какому инстрУменту?
Ты первое слово то прочитай)
 
всё будет хорошо! неделя только началась ))
 
Ishim:
всё будет хорошо! неделя только началась ))
Я тебе говорю то что есть, что будет не вижу, больной я)
 
а мне то что до нее?

цели я нарисовал и про них не спрашивал...

 
stranger:
Я тебе говорю то что есть, что будет не вижу, больной я)
а то что есть это не твоё воображение? нее?
 
Ilij:

а мне то что до нее?

цели я нарисовал и про них не спрашивал...

Так ты же вчера про покупки евры говорил.
