FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия

Speculator_:

 

По поводу рубля... Скоро будет тренд в низ! 

http://apecon.ru/Prognoz-kursa-dollara-i-evro/Prognoz-kursa-dollara-i-evro-na-oktyabr-noyabr-i-dekabr-2014-goda.html  

:-) 

:-)

Картинки - с рисунками - нах - прогноз аналитиков  - рулит.

 
R0MAN:
Да видал твои прогнозы - лучше ссыль аналитегов глянь от меня.
Пущай аналитиги на форе лет 15 поторгуют. А уж после прогнозы дают.
 
Speculator_:
Предполагаю возможен геп в верх по EUR/USD. Позицию оставлю открытой на выходные.
Аминь.
 
Bicus:
Аминь.
Есть открытые сделки по EUR/USD?
 
Speculator_:
Есть открытые сделки по EUR/USD?
Нет. Закрыл всё. Есть только по aud, но при любом раскладе будет зафиксирована до закрытия сессии.
 

:-) 

Выше - только звёзды. 

http://clip2net.com/s/jeMKsZ  - это на демо.  Вывожу - перезавожу  на реале и не жужжу...

Звиняйте, за не ту тему, но считаю нУжным разместить ссыль  не в музыке, но здесь, ибо считаю её актуальной... хотя бы в плане старта движняка безответного ЭТИМ Летом.

Благодарю за понимание форумчан: http://www.moskva.fm/artist/%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0/song_807762 . 

да там геометрическая прогрессия невооруженным...
ну фсе, доллару кирдык, продавать надо в долгосрок :-)))

 
_new-rena:
да там геометрическая прогрессия невооруженным...

Предгагаю вооружиться. 

сплошная гипербола,.. :-)

