FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 114
По поводу рубля... Скоро будет тренд в низ!
http://apecon.ru/Prognoz-kursa-dollara-i-evro/Prognoz-kursa-dollara-i-evro-na-oktyabr-noyabr-i-dekabr-2014-goda.html
:-)
:-)
Картинки - с рисунками - нах - прогноз аналитиков - рулит.
Да видал твои прогнозы - лучше ссыль аналитегов глянь от меня.
Предполагаю возможен геп в верх по EUR/USD. Позицию оставлю открытой на выходные.
Аминь.
Есть открытые сделки по EUR/USD?
:-)
Выше - только звёзды.
http://clip2net.com/s/jeMKsZ - это на демо. Вывожу - перезавожу на реале и не жужжу...
Звиняйте, за не ту тему, но считаю нУжным разместить ссыль не в музыке, но здесь, ибо считаю её актуальной... хотя бы в плане старта движняка безответного ЭТИМ Летом.
Благодарю за понимание форумчан: http://www.moskva.fm/artist/%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0/song_807762 .
:-)
ну фсе, доллару кирдык, продавать надо в долгосрок :-)))
да там геометрическая прогрессия невооруженным...
Предгагаю вооружиться.
сплошная гипербола,.. :-)