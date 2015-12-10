FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 858
Что за индюки в главном окне? Что то знакомое до немогу)
TModel и boundaries если вы про это/
http://goldenfront.ru/articles/view/kitajskie-zolotoiskateli-brosayut-lopaty-bankrotstva-gornyakov-nachalis
Мадам,разрешите от лица Сообщества,преподнести Вам новогодний скрин под названием "Поддержка на кроссе" и пожелать здоровья и успехов.
новогодний флет чреват неожиданными ухтышками, берегите депо, господа спекулянты
Ребята, подскажите, по Москве Лондон во-сколько открывается?
В 08-00 GMT..............т.е. в 11-00 MSK
Здесь всё увидишь.
Последний раз скрины и с наступающим всех)