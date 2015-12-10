FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 858

stranger:
Что за индюки в главном окне? Что то знакомое до немогу)
TModel и boundaries если вы про это/
 
Evgen-ya1:
TModel и boundaries если вы про это/
Понял, спасибо.
 
stranger:
http://goldenfront.ru/articles/view/kitajskie-zolotoiskateli-brosayut-lopaty-bankrotstva-gornyakov-nachalis
Ещё пару таких новостей - золото попрёт вверх , в принципе можно по чуть,чуть начинать затариваться 
 
Evgen-ya1:

Мадам,разрешите от лица Сообщества,преподнести Вам новогодний скрин под названием "Поддержка на кроссе" и пожелать здоровья и успехов.

 

 
gnawingmarket:

Мадам,разрешите от лица Сообщества,преподнести Вам новогодний скрин под названием "Поддержка на кроссе" и пожелать здоровья и успехов.спасибо


Spekul:
новогодний флет чреват неожиданными ухтышками, берегите депо, господа спекулянты
ну это зависит от того, как праздник пойдёт, в смысле скока выпить ))) я вот на сухую буду, так что ухтышки к сожалению обеспечить не смогу.
 
Ребята, подскажите, по Москве Лондон во-сколько открывается?
 
IRIP:
Ребята, подскажите, по Москве Лондон во-сколько открывается?

В 08-00 GMT..............т.е. в 11-00 MSK

Последний раз скрины и с наступающим всех)

 

