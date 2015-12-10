FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 868

artikul:
Ты прав, нужно прилежнее знакомиться с наследием Могучего )))

Колдун на 4-ке измывается над Великим))))

DJDJ22:

"Нормальный чувак. Трындит но и торговлю показывает. Если хоть неделю в плюсах продержится , я в него вложусь(от 2 у.е.) . Истощение не стратегия по приколу. На ней все время можно из плюса в минус качаться. Это у него или нервы сдали или счелкнул. Уважуха Тантрику и всем остальным. ( Запрет рекламы пива большая ошибка. Происки врагов. И-к)

 

Это так о НЕМ - трындит, куда катится этот мир... 
 
 
stranger:

Фунт лупит сопротивления, а евра поддержки, вот такой Новый год)))) 

 
Мож ещё вернётся 
 
stranger:
Ирип, вам свет то на НГ хоть включили?)

Да, Россия сжалилась над украиной. Заключили 30 числа договор на поставку электроэнергии, чтобы и на нужды Украины хватило и на нужды Крыма. 

теперь не должны в Украине отключать свет 

 
С новым годом Господа!
 
[Удален]  
IRIP:

http://inosmi.ru/world/20141231/225172059.html

Хороший сайт. 

Исход: Часть 1
Исход: Часть 1
  • inosmi.ru
«Да ну ее, эту Землю! — выдал мне вдруг Илон Маск с улыбкой. — Кого она волнует?» Мы сидели в его маленьком кабинете, в углу просторного офиса, расположенного в штаб-квартире компании SpaceX в Лос-Анджелесе. Был солнечный день, четверг, один из тех дней, когда Маска можно застать в SpaceX. Но Илон лукавил, иронизировал, — ведь именно он больше...
