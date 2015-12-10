FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 868
Ты прав, нужно прилежнее знакомиться с наследием Могучего )))
Колдун на 4-ке измывается над Великим))))
https://www.mql5.com/ru/forum/153676/page22
DJDJ22:
"Нормальный чувак. Трындит но и торговлю показывает. Если хоть неделю в плюсах продержится , я в него вложусь(от 2 у.е.) . Истощение не стратегия по приколу. На ней все время можно из плюса в минус качаться. Это у него или нервы сдали или счелкнул. Уважуха Тантрику и всем остальным. ( Запрет рекламы пива большая ошибка. Происки врагов. И-к)"
Фунт лупит сопротивления, а евра поддержки, вот такой Новый год))))
Ты прав, нужно прилежнее знакомиться с наследием Могучего )))
Ирип, вам свет то на НГ хоть включили?)
Да, Россия сжалилась над украиной. Заключили 30 числа договор на поставку электроэнергии, чтобы и на нужды Украины хватило и на нужды Крыма.
теперь не должны в Украине отключать свет
http://inosmi.ru/world/20141231/225172059.html
Хороший сайт.