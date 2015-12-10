FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 333

Новый комментарий
[Удален]  
_new-rena:

Если, если.... Это же гадание на кофейной гуще.

Пако, ты не работаешь на кукла?

[Удален]  
pako:
Ну то то же )))
 
_new-rena:

Тааак. Квинто, не ожидал я такого.

В локе единственный плюс в том, что там ты теряешь двойной спред в лучшем случае. А сам лок работает следующим образом - допустим по байке ты взял, а селлка при этом хапнула на себя такой же минус, который ты будешь пережидать. Так селлку надо было открыть после байки. Прописные истины однако....

Третий плюс в том что рынок - это и есть лок. Открыв лок, ты уже вне игры, на тебя даже и внимания не обращают как на трейдуна. Ты помощник кукла в данном случае. Причем кукл всё также против тебя.

Физический смысл лока в том, что один продал, а другой купил, при этом комиссия уходит рынку. Твой лок у тебя эту комиссию отдал. В чем заключается плюс в в твое депо?

в том что когда я разлочил все позы в определенной точке уровень % и средства были на определенном уровне..., но у меня вырос баланс так как в рынке уже меньший лот + уровень % увеличился ... разворот то все равно будет (главное правильно высчитать разворот по времени смотри прогноз в профиле) ... уровень сейчас 1370% а был 532% и средства было 85 стало 118 ... счет то исламский нет никакого свопа)
 
кароче это просто надо показывать... заскринить что было и что стало или инвест пароль))
[Удален]  
kwinto:
в том что когда я разлочил все позы в определенной точке уровень % и средства были на определенном уровне..., но у меня вырос баланс так как в рынке уже меньший лот + уровень % увеличился ... разворот то все равно будет (главное правильно высчитать разворот по времени смотри прогноз в профиле) ... уровень сейчас 1370% а был 532% и средства было 85 стало 118 ... счет то исламский нет никакого свопа)

Дак это понятно, что лок может появиться на развороте. Это место в наглую переживаем и затыкаем кукла за пояс)))

Насчет увеличения объема за счет баланса - я замучил тестер таким изобретением. Скажу тока, что доходность при этом зависит только от разницы ордеров, остальное ты всё равно отдал. Максимум в этом случае - 300% годовых, это чтобы не слить. Выше - слив.

[Удален]  
kwinto:
кароче это просто надо показывать... заскринить что было и что стало или инвест пароль))

не а, всё равно лажа.

Я не рассматриваю стратегии с доходностью менее 100% в месяц и обязательное условие при этом - отсутствие вероятности слива.

 
_new-rena:
не а, все равно лажа.
ну лады как выведу счет в плюс дам инвест пароль)... 
[Удален]  
kwinto:
ну лады как выведу счет в плюс дам инвест пароль)... 
ок. подождем. достаточно будет стейта.
 

_new-rena:

...

Всё отработано в профит.

...

Возьмите с полки пирожок. Вы его заслужили на прошлой неделе.

Однако кукл не дрыхнет, когда ставки повышаются, а стопы не выставлены. Для него неделя - не срок.

 
_new-rena:

не а, всё равно лажа.

Я не рассматриваю стратегии с доходностью менее 100% в месяц и обязательное условие при этом - отсутствие вероятности слива.

так это не стратегия  - чувак чуть не слил депо вот и попросил помочь вывести в первоначальное состояние ... без долива к депо или без лока это не реально...
1...326327328329330331332333334335336337338339340...871
Новый комментарий