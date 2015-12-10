FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 273

stranger:

Я прав в том что надо выбирать инструмент для торговли, а не тупо долбить мертвую евру. Ищи то что находится у сильных поддержек-сопротивлений и мало кого интересует и торгуй.

Вот чего его не продавать?

 

Вот присматриваюсь к этой, тут уже писали про нее, вот думаю, к уровню подошла


 
stranger:
Так ты что, тоже будущего не видишь? 
Он на машину времени  пока ещё не напипсовал.
 
stranger:
Так ты что, тоже будущего не видишь? 
Я разрабатываю ТС ТСы многое уже сделано )))) (будущее вижу светлым!)
 
Ishim:
(будущее вижу светлым!)
В светлых тапочках?
 
Куплю машину времени (можно бу).. ) 
 
Reshetov:
В светлых тапочках?
тролль бородатый )))
 
kwinto:
Куплю машину времени (можно бу).. ) 
на эксперементаторов в первую очередь накидываются тролли (которые со своим будущим определились)
 
Ishim:
тролль бородатый )))
Спокойно, Учитель, это он из зависти, все тебе завидуют....
 
Ishim:
на эксперементаторов в первую очередь накидываются тролли (которые со своим будущим определились)
Шаман, епт, к 60-ти то думаю пора уже определиться)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
 
stranger:
Спокойно, Учитель, это он из зависти, все тебе завидуют....
зачем завидовать ТС надо разрабатывать и тестить ))))))))))
