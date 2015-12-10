FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 801
остались совсем маляськи=)
оооо. 1 пункт - до SL?
похоже, что заход был процентиков так на 50 от депо....
??? тупишь? =)
цена открытия 7166, лось 7165. сам посмотри
или я тут твою тайну на весь форум выдал?
возможно бу в 1 пук
возможно бу в пук
=)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
когда цена улетел уже вниз влом было передвигать=)
а вот из малясек
а, ну красяво чо.
недавно такую же систему похоронил (две недели как). правда тоже успел накосить и отдал тоже неплохо, когда не в жилку попёрло...
моя цель была изначально 5505 тут пофиксил 80% а терь всё в бу перевести по нижнему и можно лонги набирать
потонциальная цель падения 4980 до этого воткну 10 ордеров сумарным весом селовым оставшимся. (начинаю баить)