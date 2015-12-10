FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 801

Спасибо )))
[Удален]  
оооо. 1 пункт - до SL?

похоже, что заход был процентиков так на 50 от депо....

[Удален]  
??? тупишь? =)
[Удален]  
цена открытия 7166, лось 7165. сам посмотри

или я тут твою тайну на весь форум выдал?

возможно бу в 1 пук

[Удален]  
=)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

когда цена улетел уже вниз влом было передвигать=)

а вот из малясек


 

[Удален]  
а, ну красяво чо.

недавно такую же систему похоронил (две недели как). правда тоже успел накосить и отдал тоже неплохо, когда не в жилку попёрло...

[Удален]  
моя цель была изначально 5505 тут пофиксил 80% а терь всё в бу перевести по нижнему и можно лонги набирать
 
Молодца, думаю даже Учитель снизошел бы, но ЕГО нет с нами(
[Удален]  
потонциальная цель падения 4980 до этого воткну 10 ордеров сумарным весом селовым оставшимся. (начинаю баить)
 
Да угомонись ты, две недели можешь отдыхать))) У фунта потенциал вниз еще намного больше чем у евры, здесь с тобой согласен.
