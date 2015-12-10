FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 73

Новый комментарий
 
nosferatu24ru:
Куда же без них

Так а шо предсказывают то? Я никому не скажу... 

 Давно так не ржал

https://www.mql5.com/ru/blogs/post/137001

Наш ГУРУ еще вполне вменяемый чел, бывает хуже. 

 

 
_new-rena:

лично я - пас. в терминале глухо - ничего нету ужо )))

все ракеты прилетели и товарняки отгружены... с сигналами - голяк на данный момент

подвинусь, уступлю место Куклу

Bicus, спасибо за ценную идею (вчера). От души! ))))

А че там пасовать?

демо! Первый день торговли!

 

[Удален]  
IRIP:

А че там пасовать?

демо! Первый день торговли!

 

нормуль. Ну у меня автомат молчит и я отдохну)))
[Удален]  
stranger:

Так а шо предсказывают то? Я никому не скажу... 

 Давно так не ржал

https://www.mql5.com/ru/blogs/post/137001

Наш ГУРУ еще вполне вменяемый чел, бывает хуже. 

 

ну наконец то ))) ща все будут при деньгах )))

я знал и верил, что кто то накроет фору медным тазом. ОН !!! это не мы !!!! )))

 

реал, первый день торговли

начал с малого xD 

 
Извиняюсь что отвлекаю опчество, но тут такое дело, надо попокупать евро, фунт, ауди, короче бакс немного продать, а то затихло все, герои срочно нужны 
[Удален]  
stranger:
Извиняюсь что отвлекаю опчество, но тут такое дело, надо попокупать евро, фунт, ауди, короче бакс немного продать, а то затихло все, герои срочно нужны 

вишь как хорошо поперло у людей. есть на что посмотреть

главно по евре что в селл, что в бай - одинаково может поперхнуться на денек-другой....

расторговка тока начинается

 
_new-rena:

вишь как хорошо поперло у людей. есть на что посмотреть

главно по евре что в селл, что в бай - одинаково может поперхнуться на денек-другой....

расторговка тока начинается

чет я не увидил тут наторговки))
 
Смотрю, желающих продать usdcad больше нету?
 
Не, Шаман мне раньше больше нравился, цена валится, а он рубаху рвет и на амбразуру, а сейчас вылез, продал говорит, тьфу. Измельчал народ 
1...666768697071727374757677787980...871
Новый комментарий