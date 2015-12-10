FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 73
Куда же без них
Так а шо предсказывают то? Я никому не скажу...
Давно так не ржал
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/137001
Наш ГУРУ еще вполне вменяемый чел, бывает хуже.
лично я - пас. в терминале глухо - ничего нету ужо )))
все ракеты прилетели и товарняки отгружены... с сигналами - голяк на данный момент
подвинусь, уступлю место Куклу
Bicus, спасибо за ценную идею (вчера). От души! ))))
ну наконец то ))) ща все будут при деньгах )))
я знал и верил, что кто то накроет фору медным тазом. ОН !!! это не мы !!!! )))
реал, первый день торговли
начал с малого xD
Извиняюсь что отвлекаю опчество, но тут такое дело, надо попокупать евро, фунт, ауди, короче бакс немного продать, а то затихло все, герои срочно нужны
вишь как хорошо поперло у людей. есть на что посмотреть
главно по евре что в селл, что в бай - одинаково может поперхнуться на денек-другой....
расторговка тока начинается
вишь как хорошо поперло у людей. есть на что посмотреть
главно по евре что в селл, что в бай - одинаково может поперхнуться на денек-другой....
расторговка тока начинается