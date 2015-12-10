FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 293

_new-rena:
35 ордеров с утра? силён, бродяга)))

это всего 35 ордеров за 3 дня

здесь главное не переусердствовать

[Удален]  
спрятался за спекулятора, а сам мучает кукла молча...

а по евро то скора ВВП..... ой ёёёё

тут можно и попрогнозить, весьма прикольненька....

ИшиИм, ты где?

 
_new-rena:
спрятался за спекулятора, а сам мучает кукла молча...
ну почему же молча, я все ходы показываю и стейт, так что все честно, кукл вкурсе
 
Главное перед Учителем отчитайся, посоветуйся с НИМ, мож чего не так делаешь, Он скажет, а Кукл, хс)
[Удален]  
въехал я в твой баланс. начало не показал. ты не так прост, каким себя выставил
 
это да, он меня поправляет иногда, хоть я не всегда понимаю это
 
IRIP:

USDCHF бай с стопом у донышка этой загагулины =)

 

на часе 

Ирип, в Азбуке ж написано, "если не взяли предыдущую вершинку, то пойдем тестировать низинку"

Отмазываться как будешь?))) 

 

 
Хорошо тебе, я так всегда не понимаю(
[Удален]  
тут пузырем не отделается, по любому. если бы я вчера увидел, что ВВП седня... все ведь мозги сам себе проканифолил - ошибку искал. чую накроют азбуку медным тазом...
 
да не парься, я просто подражаю спекулятору, хороший парень ведь, отчаяный, почти как и я
