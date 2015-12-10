FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 293
35 ордеров с утра? силён, бродяга)))
это всего 35 ордеров за 3 дня
здесь главное не переусердствовать
спрятался за спекулятора, а сам мучает кукла молча...
а по евро то скора ВВП..... ой ёёёё
тут можно и попрогнозить, весьма прикольненька....
ИшиИм, ты где?
ну почему же молча, я все ходы показываю и стейт, так что все честно, кукл вкурсе
Главное перед Учителем отчитайся, посоветуйся с НИМ, мож чего не так делаешь, Он скажет, а Кукл, хс)
USDCHF бай с стопом у донышка этой загагулины =)
на часе
Ирип, в Азбуке ж написано, "если не взяли предыдущую вершинку, то пойдем тестировать низинку"
Отмазываться как будешь?)))
это да, он меня поправляет иногда, хоть я не всегда понимаю это
Ирип, в Азбуке ж написано, "если не взяли предыдущую вершинку, то пойдем тестировать низинку"
Отмазываться как будешь?)))
въехал я в твой баланс. начало не показал. ты не так прост, каким себя выставил