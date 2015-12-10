FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 509

gip:
А что Зорич? Где?
Да тот Герчик против Зорича пацан с рогаткой))) Здесь он, позови)
stranger:
Да тот Герчик против Зорича пацан с рогаткой))) Здесь он, позови)
Ну что так загадочно-то? Уровни знает? Фракталы умеет? Проекции?
 
stranger:
Ты понаблюдай за Зоричем лучше)))
Так Зорич то же без стопов торгует )))
 
Ishim:
Так Зорич то же без стопов торгует )))
Вход да, так и я на спокойном рынке стоп сразу не ставлю. Он входит без стопа, разницу улавливешь, входить и торговать?
 
gip:
Ну что так загадочно-то? Уровни знает? Фракталы умеет? Проекции?
Все вопросы к нему.
Ха, без стопов я тоже тысячекратную прибыль могу показать. Это как мартин, рано или поздно опаньки.
 
stranger:
Вход да, так и я на спокойном рынке стоп сразу не ставлю. Он входит без стопа, разницу улавливешь, входить и торговать?
я то давно знаю отличие, только ты этого не знаешь, входить можно и не правильно.... а вот торговля даст эквити - и всё встанет на место.
 
gip:
Ха, без стопов я тоже тысячекратную прибыль могу показать. Это как мартин, рано или поздно опаньки.
если она есть именно 1000% по тс за короткое время (ну год например) - то слив депозита ну нисколько не авария - это воспринимается как отрицательная сделка (заливаешь и по новой)
 
Ishim:
я то давно знаю отличие, только ты этого не знаешь, входить можно и не правильно.... а вот торговля даст эквити - и всё встанет на место.

Если бы ты все знал, как тут трындишь, то у тебя баи выше 30 и 26 не висели бы)))

А я да, я ничего не знаю  

 
stranger:

Если бы ты все знал, как тут трындишь, то у тебя баи выше 30 и 26 не висели бы)))

А я да, я ничего не знаю  

а ты то же ценный экземпляр пиши исшо )))
