FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 509
А что Зорич? Где?
Да тот Герчик против Зорича пацан с рогаткой))) Здесь он, позови)
Ты понаблюдай за Зоричем лучше)))
Так Зорич то же без стопов торгует )))
Ну что так загадочно-то? Уровни знает? Фракталы умеет? Проекции?
Вход да, так и я на спокойном рынке стоп сразу не ставлю. Он входит без стопа, разницу улавливешь, входить и торговать?
Ха, без стопов я тоже тысячекратную прибыль могу показать. Это как мартин, рано или поздно опаньки.
я то давно знаю отличие, только ты этого не знаешь, входить можно и не правильно.... а вот торговля даст эквити - и всё встанет на место.
Если бы ты все знал, как тут трындишь, то у тебя баи выше 30 и 26 не висели бы)))
А я да, я ничего не знаю
