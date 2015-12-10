FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 726
Даже не думай ))) Иди сразу в трейдуны, ибо евра проходит за день 1000 пунктов )))
А зачем Мне холодильник?
Профессор,Ты хоть бы какую логическую привязку сделал к Моему посту.
ну бот может и не бот ( как прописано в политике компании, так и будет ), а вот режим торговли легко.... вчера CLOSE ONLY,
сегодня FULL TRADE, завтра TRADE NO
Даже не думай ))) Иди сразу в трейдуны, ибо евра проходит за день 1000 пунктов )))
Я помню это мудрое изречение)
gnawingmarket, про 1000пп в день это ЕГО старая мудрость....
Илья, как тебе говорящие машки?)
Профессор, а Вам не кажется, что она сдохла? Пнуть попробовать..ногой...
ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Новозеландский доллар, вероятно, будет торговаться уверенно в выходные дни – ANZ Bank - вот самый классный заголовок)
Так правильно, в выходные ему никто мешать не будет... торговаться... уверенно..
Как то так:
Новозеландский доллар должен по-прежнему уверенно торговаться в выходные дни, говорят в ANZ Bank. Некоторая склонность Федеральной резервной системы (ФРС) США к смягчению политики ограничивает пространство для падения новозеландского доллара, а также этому способствует решение Швейцарского национального банка о введении отрицательных процентных ставок. Участники рынка будут пристально отслеживать данные ANZ по занятости, доверию в деловых кругах, миграции и расходам по кредитным картам. В целом, "учитывая отсутствие важных для валют новостей, вероятно, торги будут беспорядочными, так как уровень ликвидности понижен. Более высокодоходные валюты, такие как новозеландский доллар, должны укрепляться", говорят в банке. Пара новозеландский доллар/доллар США торговалась по 0,7735 в начале торгов в Новой Зеландии, и в ANZ Bank ожидают, что она будет торговаться в пределах диапазона 0,7710-0,7780.....
ни о чём... а 6880 уже вроде и не цель