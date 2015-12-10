FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 726

artikul:
Даже не думай ))) Иди сразу в трейдуны, ибо евра проходит за день 1000 пунктов )))

А зачем Мне холодильник?

Профессор,Ты хоть бы какую логическую привязку сделал к Моему посту. 

 
zoritch:

   ну бот может и не бот ( как прописано в политике компании, так и будет ), а вот режим торговли легко.... вчера CLOSE ONLY,

  сегодня FULL TRADE, завтра TRADE NO 

Ясно.....не всё знаю.....да оно Мне и не надо.....утешает литература-Холмс тоже не знал кто такой Коперник и не понимал зачем знать.
 
gnawingmarket:

.........насчёт 1000пп Ты наверно в это момент сделал два больших глотка.....???
 
Я помню это мудрое изречение)

gnawingmarket, про 1000пп в день это ЕГО старая мудрость.... 

Илья, как тебе говорящие машки?) 

Профессор, а Вам не кажется, что она сдохла? Пнуть попробовать..ногой...

 

 

ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Новозеландский доллар, вероятно, будет торговаться уверенно в выходные дни – ANZ Bank - вот самый классный заголовок)

 
kwinto:

ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Новозеландский доллар, вероятно, будет торговаться уверенно в выходные дни – ANZ Bank - вот самый классный заголовок)

Так правильно, в выходные ему никто мешать не будет... торговаться... уверенно.. 
 
Я к тому, что как дурят наш социум )) это уже переходит всякие границы)) парадокс будет в том, что когда мир скажет что вы все "л..и" народ не поверит)))
 

Как то так:

 

 

Новозеландский доллар должен по-прежнему уверенно торговаться в выходные дни, говорят в ANZ Bank. Некоторая склонность Федеральной резервной системы (ФРС) США к смягчению политики ограничивает пространство для падения новозеландского доллара, а также этому способствует решение Швейцарского национального банка о введении отрицательных процентных ставок. Участники рынка будут пристально отслеживать данные ANZ по занятости, доверию в деловых кругах, миграции и расходам по кредитным картам. В целом, "учитывая отсутствие важных для валют новостей, вероятно, торги будут беспорядочными, так как уровень ликвидности понижен. Более высокодоходные валюты, такие как новозеландский доллар, должны укрепляться", говорят в банке. Пара новозеландский доллар/доллар США торговалась по 0,7735 в начале торгов в Новой Зеландии, и в ANZ Bank ожидают, что она будет торговаться в пределах диапазона 0,7710-0,7780.....

ни о чём... а 6880 уже вроде и не цель  

 
Надо в понедельник не забыть на гэп проверить, там видно будет, шифровка или так, абы было.
