FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 191
Лунь ужо 150 пуков дёрнул....
Вот теперь пара определилась. Будет зажиматься треугольником,который нарисовался из двух каналов-дно восходящего D1 и верх коррекционного Н1. Можно на откате покупать кто куда 12960,13750,14580............а вообще на 18850 будет как два пальца описять.
Вот как входить надо...
он самый, старина rainbow. потрясающе красивый индикатор
лось , теперь новый сценарий сел лимит или селл стоп.
Да уж,на МТ5 я его нигде не нашёл,хотел не валютные пары потестить - другие инструменты
блин, евру покупать нужно, закрывая свой селл...
интересно. а евро?
Евра куплена до 27...........а вообще на 35800 будет как три пальца.........
прогноз неплохой и он будет в любом случае, вопрос только в том - когда?.
мы картинки эти с дочкой смотрим. она просит ещё и ещё. не может от экрана отрваться
