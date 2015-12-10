FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 191

_new-rena:


Лунь ужо 150 пуков дёрнул....


Вот теперь пара определилась. Будет зажиматься треугольником,который нарисовался из двух каналов-дно восходящего D1 и верх коррекционного Н1. Можно на откате покупать кто куда 12960,13750,14580............а вообще на 18850 будет как два пальца описять.

 

 

 

Вот как входить надо... 

gnawingmarket:

интересно. а евро?
 
_new-rena:
он самый, старина rainbow. потрясающе красивый индикатор 
Да уж,на МТ5 я его нигде не нашёл,хотел не валютные пары потестить - другие инструменты
 
Ishim:

лось , теперь новый сценарий сел лимит или селл стоп. 

 

блин, евру покупать нужно, закрывая свой селл... 
server:
перебор машек с разным периодом. я на МТ5 проста писать не учился ещё.
 
IRIP:
блин, евру покупать нужно, закрывая свой селл... 
сейчас нет никаких сигналов (((( так воообщем может до лоя спуститься
 
_new-rena:
интересно. а евро?

Евра куплена до 27...........а вообще на 35800 будет как три пальца.........

 

gnawingmarket:

прогноз неплохой и он будет в любом случае, вопрос только в том - когда?.

мы картинки эти с дочкой смотрим. она просит ещё и ещё. не может от экрана отрваться

 
gnawingmarket:

Евра куплена до 27...........а вообще на 35800 будет как три пальца.........

 

....но интуиция подсказывает,что на 26500 отрублю.........по причине,что пара только подошла к зоне сильных поддержек.
