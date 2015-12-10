FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 529

Ishim:
в последнем разговоре мы не поняли друг друга (((( (пусть кажет статистику посмотрим)
Да это он опять на тебя наехал)))))
 
stranger:
да не он про пургу .... короче пургу нёс... (я не стал мёрзнуть....)
 
Ishim:
Как говорит gip, евро на сегодня похоже все)))
 
stranger:
ну откатит 15 пипок. )))), купил уже - позно коней менять... , стоп 100пп. 2196 ((( 
 
Ishim:
Это много. Очень много, для евры 20 с головой, а лучше меньше. И 2320 как раз решит куда ей, выше 25 или на 2140-22, не смотрю что там на ней творят.
 
stranger:
с головой я дружу)))))), на прошлых шортах была просада 70пп. !!
 
stranger:
да! да, не знаю что ты где смотришь , на Н1 3-4 декабря(1.23 - флет) висят баи... если сейчас их дадут закрыть по бу - то уже верняк вверх  - но опять же до 1.24 (дальше другие условия). А вот почему они закроют баи по бу .....)))))) - но закроют )))))).
 

Патамушта там стрелочка вниз )))

 

 
Ishim:
А нах лезть туда было то, я вот фунтика половину закрыл, вторую в бу и ждус)))

 

а лучше сюды)

 

 

Профессор, а что скажете про ауди? Учитель, почему он молчит?(

Ладно, пользуйтесь.

 

