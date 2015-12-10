FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 529
в последнем разговоре мы не поняли друг друга (((( (пусть кажет статистику посмотрим)
Да это он опять на тебя наехал)))))
да не он про пургу .... короче пургу нёс... (я не стал мёрзнуть....)
Как говорит gip, евро на сегодня похоже все)))
ну откатит 15 пипок. )))), купил уже - позно коней менять... , стоп 100пп. 2196 (((
Это много. Очень много, для евры 20 с головой, а лучше меньше. И 2320 как раз решит куда ей, выше 25 или на 2140-22, не смотрю что там на ней творят.
Патамушта там стрелочка вниз )))
да! да, не знаю что ты где смотришь , на Н1 3-4 декабря(1.23 - флет) висят баи... если сейчас их дадут закрыть по бу - то уже верняк вверх - но опять же до 1.24 (дальше другие условия). А вот почему они закроют баи по бу .....)))))) - но закроют )))))).
А нах лезть туда было то, я вот фунтика половину закрыл, вторую в бу и ждус)))
а лучше сюды)
Профессор, а что скажете про ауди? Учитель, почему он молчит?(
Ладно, пользуйтесь.