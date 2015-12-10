FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 80

iIDLERr:
блин, мой секретный щёт с серебром на 8.40 жирнеет. ни в этот раз ...
Да вот смотрел сегодня, 8.44 хоть убей.
Speculator_:

Какое пиво убытки несу...

 

Всем денег дай словно я их дома рисую. Родственник приперся денег дай кредит ему платить нечем... Тут ещё убытки крою.

Сегодня досталось всем!  

ща новости послушай через пять минут, поприкалывайся и копи мысли на статью. очень ожидаема в свете.
 
IRIP:
А че ты злишся? я почитай тебе уже три стратегии прибыльных выложил... Ты бы хоть к одной прислушался =(

Ну как Вас понять...?

Сами в убыток торгуете, а другим прибыльные стратегии раздаёте.   

 
М-да... какие-то тухлые новости сегодня. 
 
Speculator_:

Ну как Вас понять...?

Сами в убыток торгуете, а другим прибыльные стратегии раздаёте.   

Чойта в убыток то???

Демщики мы! Демщики! Ну какие могут быть убытки на демо-счете? 

 
stranger:
 

Старый ты шо ссыль дал на уню какуюто

https://www.mql5.com/ru/forum/37348/page82#comment_1159138 

 

Bicus:
М-да... какие-то тухлые новости сегодня. 
ни о чЁм....
 
Bicus:

Чойта в убыток то???

Демщики мы! Демщики! Ну какие могут быть убытки на демо-счете? 

Моральные самые тяжолые!
Speculator_:
Моральные самые тяжолые!
статьи тут пишут за денежку..... ссылку ты видел, Стренж показывал. так што, делай бабки....
 
stranger:
Да вот смотрел сегодня, 8.44 хоть убей.
дык никто ж не торгует такие темы. у  мну от таких тем комп на даче валяется. што б не тронуть.. такие дела...
