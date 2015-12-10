FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 80
блин, мой секретный щёт с серебром на 8.40 жирнеет. ни в этот раз ...
Какое пиво убытки несу...
Всем денег дай словно я их дома рисую. Родственник приперся денег дай кредит ему платить нечем... Тут ещё убытки крою.
Сегодня досталось всем!
А че ты злишся? я почитай тебе уже три стратегии прибыльных выложил... Ты бы хоть к одной прислушался =(
Ну как Вас понять...?
Сами в убыток торгуете, а другим прибыльные стратегии раздаёте.
Чойта в убыток то???
Демщики мы! Демщики! Ну какие могут быть убытки на демо-счете?
Старый ты шо ссыль дал на уню какуюто
https://www.mql5.com/ru/forum/37348/page82#comment_1159138
М-да... какие-то тухлые новости сегодня.
Моральные самые тяжолые!
Да вот смотрел сегодня, 8.44 хоть убей.