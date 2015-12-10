FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 143

tuma88:

рена напиши же что-нибудь

   рена вчерась нефть купил... :-)))  отстань
 
Та в бане он...
 

В данной ситуации новый прогноз по фунту предполагаю так

была прибита важная поддержка на 1,56,90

Покупки все закрыл (по фунту и евре)

 
 
Ishim:

всё только начинается )) 

Значит точно нужно продавать евро
 
И правильно, пусть по париться подольше, не фига так матерится и наезжать на Спекулятора
 

его и продают пока:


 
ну? есть еще желающие покупать фунт?
)))
 
солим, браток.. солим уже третий день
 
Зэ Спекулятор поможет, тем кто ловит каждый пипс! )

(Мифический отметился: +71 закрыл продажи и покупает...  1.6570 +- (У страха глаза велики) ) 

