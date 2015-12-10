FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 143
рена напиши же что-нибудь
рена вчерась нефть купил... :-))) отстань
В данной ситуации новый прогноз по фунту предполагаю так
была прибита важная поддержка на 1,56,90
Покупки все закрыл (по фунту и евре)
всё только начинается ))
Та в бане он...
его и продают пока:
ну? есть еще желающие покупать фунт?
Зэ Спекулятор поможет, тем кто ловит каждый пипс! )
(Мифический отметился: +71 закрыл продажи и покупает... 1.6570 +- (У страха глаза велики) )