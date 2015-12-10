FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 106

Новый комментарий
[Удален]  
Silent:

:-) дык, я сам безвинно пострадавший за курилку, кого я могу забанить. Правильно будет "не будут".

Но - будут. За разжигание, оскорбления, мат и всё такое прочее. И это правильно.

а я вот сижу, геометрей на тиках балуюсь))) МА-шкм, зиг-заги рисую...
 
а я вот вообще индюками не пользуюсь, график чистый
 
_new-rena:
а я вот сижу, геометрей на тиках балуюсь))) МА-шкм, зиг-заги рисую...

Везуха :-)

С тиками сложно, у меня и ПО такого нет, чтобы покрутить-посмотреть, да и времени нет вплотную заниматься.

На потиковом графике типа ленты "событие-тик" нет шкалы времени, время там просто метка. Поэтому "в лоб" геометрического решения вообще не вижу.

Нужна шкала времени с частотой заведомо выше прихода тиков.

Как то так.

[Удален]  
Silent:

Везуха :-)

С тиками сложно, у меня и ПО такого нет, чтобы покрутить-посмотреть, да и времени нет вплотную заниматься.

На потиковом графике типа ленты "событие-тик" нет шкалы времени, время там просто метка. Поэтому "в лоб" геометрического решения вообще не вижу.

Нужна шкала времени с частотой заведомо выше прихода тиков.

Как то так.

ПО - MQL... Времени - да, нет. Номера тиков и всё. Посмотрим, чем черт не шутит...
 

Тогда куды он делся? Постов набрал и нету! Что только из за постов писал, чтоб очередной раз кому не будь написать от имени веского тяжелого рейтинга.

 

Выходе на вопрос отвечай? 

   

 
Speculator_:

Тогда куды он делся? Постов набрал и нету! Что только из за постов писал, чтоб очередной раз кому не будь написать от имени веского тяжелого рейтинга.

 

Выходе на вопрос отвечай? 

   

хе
[Удален]  
Speculator_:

Тогда куды он делся? ....

   

Спекуль, ты скажи - чо торгуешь щаз? сразу скажу - еврика пока не трогать лучче - пусть устаканится... ауди продай чуток и не мучайся...
 
_new-rena:
Спекуль, ты скажи - чо торгуешь щаз?

Да евру он вчера купил на все депо. И без стопа. Пересиживает, вот и злой потому.

))) 

[Удален]  
Bicus:

Да евру он вчера купил на все депо. И без стопа. Пересиживает, вот и злой потому.

))) 

если на всё депо, тогда депо уже нету...
 
_new-rena:
Спекуль, ты скажи - чо торгуешь щаз? сразу скажу - еврика пока не трогать лучче - пусть устаканится... ауди продай чуток и не мучайся...

 

Импульс в верх жду! 

1...99100101102103104105106107108109110111112113...871
Новый комментарий