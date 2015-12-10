FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 106
:-) дык, я сам безвинно пострадавший за курилку, кого я могу забанить. Правильно будет "не будут".
Но - будут. За разжигание, оскорбления, мат и всё такое прочее. И это правильно.
а я вот сижу, геометрей на тиках балуюсь))) МА-шкм, зиг-заги рисую...
Везуха :-)
С тиками сложно, у меня и ПО такого нет, чтобы покрутить-посмотреть, да и времени нет вплотную заниматься.
На потиковом графике типа ленты "событие-тик" нет шкалы времени, время там просто метка. Поэтому "в лоб" геометрического решения вообще не вижу.
Нужна шкала времени с частотой заведомо выше прихода тиков.
Как то так.
Тогда куды он делся? Постов набрал и нету! Что только из за постов писал, чтоб очередной раз кому не будь написать от имени веского тяжелого рейтинга.
Выходе на вопрос отвечай?
Тогда куды он делся? ....
Спекуль, ты скажи - чо торгуешь щаз?
Да евру он вчера купил на все депо. И без стопа. Пересиживает, вот и злой потому.
)))
Спекуль, ты скажи - чо торгуешь щаз? сразу скажу - еврика пока не трогать лучче - пусть устаканится... ауди продай чуток и не мучайся...
Импульс в верх жду!