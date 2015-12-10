FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 701
Зорич, хорош бухать)))
Я такой же )))
блоху поймал - закуси ))
И открылись веки мои и узрел я мостки шаткие через пропасть огненную... :-)))
Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли от снижения к резкому росту в ходе торгов в среду, сообщает агентство Bloomberg.
Февральские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:05 мск подскочили в цене на $2,13 (3,55%) - до $62,14 за баррель. В ходе торгов рост достигал 5,8%.
остопили жди оптимизму )))
Попрошу не указывать )))
сочинители - лосеводы - Ненецкую песню запевайте.
и пошёл я между Сциллой и Харибдой, громко стеная и слезами ту бездну орошаючи... :-)))
хотели свинки мёртвую валюту добить... да кус неймёт...
Да, Сенсей, дверь то одна