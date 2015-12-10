FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 184

Ishim:
сколько раз вам повторять - у меня фсё харашо!
Не нервничай-Я без критики..........ну может от досады,что все или большинство(как постепенно выяснилось) торгуют на демке......типа танчики.........до живого зарабатывающего трейдера руками не дотрагивался. В народе слышал про двоих,одного нашёл-таки в Краснодаре-Он уже форой не занимается-как обычно-вначале начал зарабатывать,а потом всё слил..........даже можете не отвечать-всё знаю.......это как у зубного-никогда не докажешь,что зубы выпали по Его вине,а не от плохой воды.............
Ishim:
ну где то мне надо флудить )))))

зачем ты баился, не пойму, если ужо имел селлку?

и Бикус куда то исчеззз. А ведь фунт то ему депо завалил баблом...

 
artikul:
Ты прав, настоящий интеллигент не должен задумываться о последствиях тех идей, которые несет в мир ))) Современники не оценят, а только будущие поколения )))
Вредно много читать только профашистской литературы-надо хотя бы иногда брать в руки Библию,Коран,Бунина,Пастернака......(если уж об интеллигенции).
 
gnawingmarket:
Вам тоже везде фашисты мерещатся? )))
 
gnawingmarket:
даже не знаю, что вам ответить.... торговать просто ну например как курить.
Ishim:
хорошенький такой примерчик. т.е. это вредная привычка? ))))
 

По флагу как давят-три ордера активировано......Драги чё нить сказал,что ли.

 

 
_new-rena:
Нет, это уже инвалидность )))
gnawingmarket:

ну вот и смотри. сиреневая мне нравится - это чо?

угол не подтверждает работу кукла?

 
Ну вот пора и по канадцу обновлять хаи, как думаете?
