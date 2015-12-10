FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 134

Золото отработало первую цель

 

Хондрик поддерживает,осцилляторы вторично убили -80..........оставляю. 

 

Куплю EUR/USD Предполагаю пойдёт выше 1.2570


 

 

 

 
Speculator_:

Удачи, берегите себя! )
[Удален]  
tuma88:
а Еврочку кто  продал ? или  не  время ?


Реночка  !!!!   Что у тебя ???
канешна. чо смотреть шоли буду... вапще насрать на все новости.
[Удален]  
Speculator_:

Ты ваапще молодчик. КОРОЧЕ: рынок на ребея щаззззз будет работать........................... закрыл ордер 0- переркурури, по думай енаный. 12570 ты в угурае????
 

я в угаре...


 

А кто знает какие события на этой неделе ожидаются?

 

пора баксу уже позиции сдавать потихоньку . На этой неделе буду работать против него

 
Speculator_:

ну и зря. Уже был первый сигнал на продажу по H4

Далеко оно не уйдет

 

 
