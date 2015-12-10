FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 134
Золото отработало первую цель
Хондрик поддерживает,осцилляторы вторично убили -80..........оставляю.
Куплю EUR/USD Предполагаю пойдёт выше 1.2570
Куплю EUR/USD Предполагаю пойдёт выше 1.2570
а Еврочку кто продал ? или не время ?
Реночка !!!! Что у тебя ???
Куплю EUR/USD Предполагаю пойдёт выше 1.2570
я в угаре...
А кто знает какие события на этой неделе ожидаются?
пора баксу уже позиции сдавать потихоньку . На этой неделе буду работать против него
Куплю EUR/USD Предполагаю пойдёт выше 1.2570
ну и зря. Уже был первый сигнал на продажу по H4
Далеко оно не уйдет