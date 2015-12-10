FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 549
не оно?
а цифры, вроде, похожие...
во, и декабрьский е
Ахтунг!!!, по фунту кидалово для бычар:
sell limit 57350
TP 56035
чет не нашел я там фьючей
будем на них наживаться )))))) (вверх вниззз - будем иметь евру)
дополню картинкой
2620 импульс, 2618 селл лимит. (Н1 не хочу торговать - да и не сработает в этот раз...)
первый пошел...
Всем Привет!
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/226267 ))) Всем удачной торговли и с наступающими праздниками...))
У мну нема слов...
одни буквы)))