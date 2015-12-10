FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 549

[Удален]  
Ilij:

не оно?

а цифры, вроде, похожие...

во, и декабрьский е


чет не нашел я там фьючей
[Удален]  
Ilij:

Ахтунг!!!, по фунту кидалово для бычар:

sell limit 57350

TP  56035

без новостей, как с новостями))))
 
pako:
чет не нашел я там фьючей
 
Ishim:
будем на них наживаться )))))) (вверх вниззз - будем иметь евру)

дополню картинкой 

 

2620 импульс, 2618 селл лимит. (Н1 не хочу торговать - да и не сработает в этот раз...) 

 

первый пошел...


 
У мну немае слов...
 

Всем Привет!

https://www.mql5.com/ru/blogs/post/226267 ))) Всем удачной торговли и с наступающими праздниками...))

[Удален]  
Ilij:
У мну нема слов...
одни буквы)))
 
_new-rena:
одни буквы)))
просто КУКЛ погнал по шпалам...
 
