FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 783
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
https://meduza.io/news/2014/12/23/krupneyshie-goskompanii-eksportery-obyazali-prodavat-valyutnuyu-vyruchku
правительство 18 декабря обязало пять крупнейших госкомпаний-экспортеров («Газпром», «Роснефть» АЛРОСА, «Зарубежнефть» и производитель бриллиантов — смоленское ПО «Кристалл») с учетом их дочерних структур до 1 марта 2015 года привести размер «чистых валютных активов» к уровню не выше, чем по состоянию на 1 октября этого года, и далее не превышать этот показатель. Выполнить указание необходимо по графику, который компании должны согласовать с ЦБ.
...
а что если (при учете хорошего входа) вообще не ставить стопы?
ведь фигня получается
если войти - ждать прибыль, потом открывать противоположный, по сигналу...
а когда закрываться?
а что если (при учете хорошего входа) вообще не ставить стопы?
ведь фигня получается
если войти - ждать прибыль, потом открывать противоположный, по сигналу...
а когда закрываться?
Скоро новости по фунту. После новостей и посмотрим где будет валюта относительно других.