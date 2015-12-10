FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 783

Утром увидел,что ауди откатилась против канадца и бакса....открыл четыре внутридневки-посмотрим.
 

https://meduza.io/news/2014/12/23/krupneyshie-goskompanii-eksportery-obyazali-prodavat-valyutnuyu-vyruchku

правительство 18 декабря обязало пять крупнейших госкомпаний-экспортеров («Газпром», «Роснефть» АЛРОСА, «Зарубежнефть» и производитель бриллиантов — смоленское ПО «Кристалл») с учетом их дочерних структур до 1 марта 2015 года привести размер «чистых валютных активов» к уровню не выше, чем по состоянию на 1 октября этого года, и далее не превышать этот показатель. Выполнить указание необходимо по графику, который компании должны согласовать с ЦБ. 

Celo159:
а что если (при учете хорошего входа) вообще не ставить стопы? 

ведь фигня получается

если войти - ждать прибыль, потом открывать противоположный, по сигналу...

а когда закрываться?  

 
 
IRIP:

IRIP:
можешь скинуть свою сову что отображает ордера? =)
 
Скоро новости по фунту. После новостей и посмотрим где будет валюта относительно других валют.
gnawingmarket:
ну что бы то нибыло, должны закрыть день выше 5520=) (не повод действвать так =) )
