stranger:
Закрыл нах фунт в общем в +280пп, стоп по ауди выставил, на эту неделю все.

а не поторопился? уровень то не пробит пока.... там ещё не понятно - продадут больше или купят...

просто последняя новость этой недели пшикнула... щас утихнет)))

 
И по ауди всё в -62.
stranger:
я отказался от ауди напрочь, не климатит...

рубль до кедова ждать будешь?

 
stranger:
да он будет евру догонять - продал и забыл.
 
Ishim:
да он будет евру догонять - продал и забыл.

Пятница, все, всем пока)

Рена, а зачем мне его ждать, он у нас не ходит))) 

 
_new-rena:

я отказался от ауди напрочь, не климатит...

рубль до кедова ждать будешь?

до паритета!
 
Ishim:
до паритета!
1 к 1 с баксом? 
 

По фунту. Мощная поддержка на 5550-5580 и думаю что на следующей неделе ее будем попробовать.

Сопротивление, самое сильное  59. 

А по ауди решил, что поторопился, общение с Учителем повлияло на ручки)

 

stranger:

а я перед сном тебя вчера и просил посмотреть в нинзе на этой же цене, с целью, чтобы ты не парился с этой программой, а глазами толька смотрел
stranger:

Пятница, все, всем пока)

Рена, а зачем мне его ждать, он у нас не ходит))) 

ты же сам говорил - рубли в баксах или чо?
