FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 614
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Закрыл нах фунт в общем в +280пп, стоп по ауди выставил, на эту неделю все.
а не поторопился? уровень то не пробит пока.... там ещё не понятно - продадут больше или купят...
просто последняя новость этой недели пшикнула... щас утихнет)))
И по ауди всё в -62.
я отказался от ауди напрочь, не климатит...
рубль до кедова ждать будешь?
И по ауди всё в -62.
да он будет евру догонять - продал и забыл.
Пятница, все, всем пока)
Рена, а зачем мне его ждать, он у нас не ходит)))
я отказался от ауди напрочь, не климатит...
рубль до кедова ждать будешь?
до паритета!
По фунту. Мощная поддержка на 5550-5580 и думаю что на следующей неделе ее будем попробовать.
Сопротивление, самое сильное 59.
А по ауди решил, что поторопился, общение с Учителем повлияло на ручки)
По фунту. Мощная поддержка на 5550-5580 и думаю что на следующей неделе ее будем попробовать.
Сопротивление, самое сильное 59.
А по ауди решил, что поторопился, общение с Учителем повлияло на ручки)
Пятница, все, всем пока)
Рена, а зачем мне его ждать, он у нас не ходит)))