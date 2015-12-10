FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 101

Новый комментарий
[Удален]  
Ishim:
беги за пивом! Стренджера будем поить!
не понял, чо его поить. он вроде бы норм торгует? и похоже что дохренища седня нарубил. даже деньжат успел кому то подкинуть между делом...
 
_new-rena:
не понял, чо его поить. он вроде бы норм торгует? и похоже что дохренища седня нарубил. даже деньжат успел кому то подкинуть между делом...
тогда хрен ему, а не пива!
 
Ishim:
с какого перепугу СЛ за ТП - он там не выставится платформа не даст.
Картина писана со слов дословно!
 
Speculator_:
Картина писана со слов дословно!
а ну да ((((, так две цели 1 - на вход  2 - на выход
[Удален]  
Speculator_:
Картина писана со слов дословно!
Ishim:
а ну да ((((, так две цели 1 - на вход  2 - на выход

а чо вы тут делаете??? работать, работать !!!

сняли по баксу и чо дальше?

))))

 
_new-rena:

а чо вы тут делаете??? работать, работать !!!

сняли по баксу и чо дальше?

Пиво пить 
[Удален]  
Рупь монстрик - утро 45.7, вечер 47,1 .......... )))))
[Удален]  
Speculator_:
Пиво пить 
а ну всё, можна тяперь-че ))))
 

Будите среднесрочниоков


[Удален]  
Silent:

Будите среднесрочниоков

дак 1,21 есть ишо. нижня то не так нарисована... тогда бы в 2000-ом прыгать можна было... никто же не проснулся
1...949596979899100101102103104105106107108...871
Новый комментарий