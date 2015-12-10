FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 866

Новый комментарий
[Удален]  
stranger:
Ирип, вам свет то на НГ хоть включили?)
не вопрос, питарды подешевели к праздникам...
[Удален]  
_new-rena:
не вопрос, питарды подешевели к праздникам...
У нас отменены в этот раз фейерверки, а людей попросили по этическим соображениям не использовать пиротехнику....
[Удален]  

О_о подарок привалил )))


[Удален]  
Kino:
У нас отменены в этот раз фейерверки, а людей попросили по этическим соображениям не использовать пиротехнику....
новый год же праздник. не пойму в чём перец?
[Удален]  
_new-rena:
новый год же праздник. не пойму в чём перец?
Повышенная террористическая угроза и возможные диверсии, прифронтовая зона... так и живем)
[Удален]  
Kino:
Повышенная террористическая угроза и возможные диверсии, прифронтовая зона... так и живем)
ясненько. короче на так могут понять...
 

Всё, идите спать)))

 

 
Трясите Евгению, она где то под подушкой грааль прячет)))
 
stranger:

Евра совсем подохла)))

Профессор, пните ее, ногой))) 

Да шо ее пинать ))) Евра як евра ))) Бесперемен )))

 

 
artikul:

Да шо ее пинать ))) Евра як евра ))) Бесперемен )))

 

А чего этот крачный здоровый такой?)))
1...859860861862863864865866867868869870871
Новый комментарий