FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 866
Ирип, вам свет то на НГ хоть включили?)
не вопрос, питарды подешевели к праздникам...
О_о подарок привалил )))
У нас отменены в этот раз фейерверки, а людей попросили по этическим соображениям не использовать пиротехнику....
новый год же праздник. не пойму в чём перец?
Повышенная террористическая угроза и возможные диверсии, прифронтовая зона... так и живем)
Всё, идите спать)))
Евра совсем подохла)))
Профессор, пните ее, ногой)))
Да шо ее пинать ))) Евра як евра ))) Бесперемен )))
