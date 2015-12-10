FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 492

stranger:
Я вон интересную вещь для Нинзи раза три уже предлагал написать, тоже по объемам, но никому не надо)

Обязательно для нинзи? Или эта вещь вообще полезная?

Не в курсе я... а в нинзе объемы всамделешные? 

Российские банки поднимают процентную ставку по депозитным вкладам(и сбер тоже), перспектива прослеживается на года вперед.... эти себе в ущерб работать не будут(договоры на год, три, пять, ...лет)... ждем падения рубля.... сейчас только цветочки
Не понял логики, поясни.
 
IvanIvanov:

Обязательно для нинзи? Или эта вещь вообще полезная?

Не в курсе я... а в нинзе объемы всамделешные

Потому для нее.

stranger:

Потому для нее.

Писали же что предлагали для ниндзи...

Я вон интересную вещь для Нинзи раза три уже предлагал написать

 
IvanIvanov:

Писали же что предлагали для ниндзи...

Так никто писать не захотел, ну, не надо так не надо.

Чтобы типа иак показывало объем и параметр был настраиваемым "не менее 100" например. 

 

 
stranger:
Так никто писать не захотел, ну, не надо так не надо.
А тут кто то умеет для нее писать?
 
Silent:
А тут кто то умеет для нее писать?

А я знаю?)))

Сдается мне Артикул проснется в понедельник с еврой на 2250 где то) 

stranger:
Так никто писать не захотел, ну, не надо так не надо.
Просто я с ниндзей не знаком, только название знаю.... а с объемами на форексе не все нормально(вы форекс имеете в виду или фондовый рынок), один мой знакомец только этим и зарабатывает, и именно на форексе, вручную,..... могу помочь с реализацией программно в рамках мт5....никогда не знаешь где найдешь где потеряешь :-) можете сформулировать, можно в личку....
stranger:

Так никто писать не захотел, ну, не надо так не надо.

Чтобы типа иак показывало объем и параметр был настраиваемым "не менее 100" например. 

 

"иак" это кто?
