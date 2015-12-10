FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 492
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я вон интересную вещь для Нинзи раза три уже предлагал написать, тоже по объемам, но никому не надо)
Обязательно для нинзи? Или эта вещь вообще полезная?
Не в курсе я... а в нинзе объемы всамделешные?
Обязательно для нинзи? Или эта вещь вообще полезная?
Не в курсе я... а в нинзе объемы всамделешные?
Потому для нее.
Потому для нее.
Писали же что предлагали для ниндзи...
Я вон интересную вещь для Нинзи раза три уже предлагал написать
Писали же что предлагали для ниндзи...
Так никто писать не захотел, ну, не надо так не надо.
Чтобы типа иак показывало объем и параметр был настраиваемым "не менее 100" например.
Так никто писать не захотел, ну, не надо так не надо.
А тут кто то умеет для нее писать?
А я знаю?)))
Сдается мне Артикул проснется в понедельник с еврой на 2250 где то)
Так никто писать не захотел, ну, не надо так не надо.
Так никто писать не захотел, ну, не надо так не надо.
Чтобы типа иак показывало объем и параметр был настраиваемым "не менее 100" например.