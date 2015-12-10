FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 166
Его банили. То ли ещё моется,то ли обиделся. Надо на 4-ке поискать.
всем привет! подскажите мне с чего лучше начать торговлю?с анализа рынка это понятно,но вот в чем проблема как его анализировать не пойму.Когда лучше входить в рынок и когда лучше?
Я только учусь и в советчики не гожусь.
Но начать нужно с того почему движется цена.То есть , физиологию процесса.
Например, в сексе возвратно-поступательные движения приводят к оргазму.
А что на рынке приводит цену в движение.
Чтобы долго не мучиться, скачай архив по ссылке страниц 5 назад Стренж выкладывал со своим паролем от программы.
Только не забудь зарегить себе новую демку для программы. А то Стренж снова рассверипеет.
Приветик !
Я в курсе. Хоть бы модераторы чего сказали по теме.
https://c.mql5.com/3/49/EURUSDH17777777.png
надо учиться чтоб заработать
