FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 166

gnawingmarket:
Его банили. То ли ещё моется,то ли обиделся. Надо на 4-ке поискать.
Я в курсе. Хоть бы модераторы чего  сказали по теме.

 

всем привет! подскажите мне с чего лучше начать торговлю?с анализа рынка это понятно,но вот в чем проблема как его анализировать не пойму.Когда лучше входить в рынок и когда лучше?

 
KanIII:

всем привет! подскажите мне с чего лучше начать торговлю?с анализа рынка это понятно,но вот в чем проблема как его анализировать не пойму.Когда лучше входить в рынок и когда лучше?

Приветик !
Я только учусь и в советчики не  гожусь.
Но  начать нужно с  того  почему движется  цена.То есть , физиологию  процесса.
Например, в сексе возвратно-поступательные движения  приводят к оргазму.

А что на рынке приводит цену в движение.

Чтобы долго  не мучиться,  скачай архив по ссылке страниц  5 назад Стренж выкладывал со  своим паролем  от программы.
Только  не забудь  зарегить себе  новую демку для  программы. А  то Стренж  снова рассверипеет.
 
tuma88:
Приветик !
Я только учусь и в советчики не  гожусь.
Но  начать нужно с  того  почему движется  цена.
это понятно,но на рынке сейчас такая ситуация  что тренд может в любой момент поменяться и сейчас нужно искать точки максимумов и минимум как мне их искать?
 
tuma88:
Я в курсе. Хоть бы модераторы чего  сказали по теме.
https://c.mql5.com/3/49/EURUSDH17777777.png
Тума,вообще не могу совместить Твой график со своим. Что за хвосты на свечах от 14-го и флаг никакой не рисуется. Откуда котировки?
 
мне хотелось бы попытаться самому)
 

надо учиться чтоб заработать

 
KanIII:
Да здесь нет учителей начальных классов............даже,если б кто и взялся-как Тебя научить,если материться не разрешают............и вообще-Ты наверно кто-то из забаненых.
 
KanIII:

всем привет! подскажите мне с чего лучше начать торговлю?с анализа рынка это понятно,но вот в чем проблема как его анализировать не пойму.Когда лучше входить в рынок и когда лучше?

лучше не входить!
 
KanIII:

всем привет! подскажите мне с чего лучше начать торговлю?с анализа рынка это понятно,но вот в чем проблема как его анализировать не пойму.Когда лучше входить в рынок и когда лучше?

неправильно! с теории движения рынка (цены), вначале достаточно одной пары!
