FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 17
Ну, штаты то ты вряд ли разоришь, они бабок сколько хошь печатают, так что сигналь смело))))) А рубль это не ты?...
да хрен вам!
Или они в твой памм вложились?
нет пока...
нет пока...
Странно, тогда чего рубль упал?
Я всё больше перестаю Вас понимать
Странная система там. История хранится всего 8 недель.
Сняти нала - расценивается как убыток, который и отобража5тся на графике
Странно, тогда чего рубль упал?
У Меня "еньковый день"(валютный занят-с центовика стряхнул пыль...)
Что касается рубля вот такой мой прогноз 18.000
При фсём уважении к вашей позиции - это возможно, если ментов с депутатами скинут с палтоса и пятыхатыча на чирибас в месяц, что господин Путин не позволит сделать, будучи сам и организовывая прикрытие своей должности. Поэтому курс USDRUR - согласно прогноза - за палтос.
Вопрос в другом - если и возможны откаты, то насколько? В настоящее время ЦБ проводит т.н. интервенцию.... БУ-ГА-ГА-ГА-ГА.
Сам вверх, возможно, уже скоро, вхожу скоро на все баблецо и плечи.