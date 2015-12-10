FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 17

stranger:
Ishim:
stranger:
нет пока...
Ishim:
делай с ними уже чО нибудь, пусть снимают санкции.... тащи их на памм, правильно тебе Стренж советует - в принципе, это выход, грааль получится, так скажем
 
Ishim:
Странно, тогда чего рубль упал? 
 
stranger:
подыгрывают )))) изображают что санкции подействовали ))))
 
Speculator_:

 

Я всё больше перестаю Вас понимать   

Странная система там.  История хранится всего 8 недель. 

Сняти нала - расценивается как убыток, который и отобража5тся на графике

 
stranger:
Speculator_:

Что касается рубля вот такой мой прогноз 18.000

 

При фсём уважении к вашей позиции - это возможно, если ментов с депутатами скинут с палтоса и  пятыхатыча  на чирибас в месяц, что господин Путин не позволит сделать, будучи сам и организовывая прикрытие своей должности. Поэтому курс USDRUR - согласно прогноза - за палтос. 

Вопрос в другом - если и возможны откаты, то насколько? В настоящее время ЦБ проводит т.н. интервенцию.... БУ-ГА-ГА-ГА-ГА.

Сам вверх, возможно, уже скоро, вхожу скоро на все баблецо и  плечи.

