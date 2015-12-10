FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 279

Ishim:
Ты че?)))

 

 
_new-rena:

ты же не у следователя ... и баню второй раз топить на халяву не стануть

Старый! хор церковный собирает - скоро затянут ))))) (без солара и колдуна там ни как....)
 
Ishim:
Старый! хор церковный собирает - скоро затянут ))))) (без солара и колдуна там ни как....)
Не, не, Учитель, ты шо, ну ее нах ту евру, это я от нех делать)))) Больш не повторится..
 
stranger:

а ты чё? - и чо ты выкладываешь 3ий раз не пойму  - свечки убавь ТА не умещается. (или ты без ТА обходишься?)
 
stranger:
нее кажи обязательно - кроме евры пока ничего не смотрю. (со стопами никак не определюсь)
 
Ishim:
А эт шо? 
Ishim:
халявщик. всё тебе нарисуй ))))
 
Ishim:
у еврика одна цель - мишек запугать )))) и даже новый лоу не постоил  - думаю заманухи - только самый отпетый купит или конечно кому в европу смотаться надо. (там их пиндосы то и накроют - матёрых хакеров)
Ты прав, накроют всех и разом
 
Spekul:
если пик (2530) останется то вот канал! - 2340 (+ - 3 пипки) 

 
Ishim:
