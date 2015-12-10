FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 279
не знаю я с ним незнаком
Ты че?)))
)))
ты же не у следователя ... и баню второй раз топить на халяву не стануть
Старый! хор церковный собирает - скоро затянут ))))) (без солара и колдуна там ни как....)
Ты че?)))
Не, не, Учитель, ты шо, ну ее нах ту евру, это я от нех делать)))) Больш не повторится..
а ты чё? - и чо ты выкладываешь 3ий раз не пойму - свечки убавь ТА не умещается. (или ты без ТА обходишься?)
нее кажи обязательно - кроме евры пока ничего не смотрю. (со стопами никак не определюсь)
у еврика одна цель - мишек запугать )))) и даже новый лоу не постоил - думаю заманухи - только самый отпетый купит или конечно кому в европу смотаться надо. (там их пиндосы то и накроют - матёрых хакеров)
Ты прав, накроют всех и разом
если пик (2530) останется то вот канал! - 2340 (+ - 3 пипки)
