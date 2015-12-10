FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 25
У Тебя прям стратегия вырисовывается "звёздная"..........такую впервые встречаю...........не путать с "звездонутой"
Евре сначала из канала вынырнуть надо, это около недели и/или 1.265, при условии, что 1.24 не возьмёт.
А зачем ему выныривать, кому то плохо от его падения? Пусть резвей валится)
Фундаментальный вопрос :-)
Мне реально не нравится такой рост бакса. Очень напоминает 30-е годы. Во всей красе.
Одно дело, когда евра падает, чтобы кредиты кому-нибудь впарить, а потом с процентами повыше какую нить Грецию в долгах как в шелках оставить... не в падение же рубля вливают.
Как то так.
ps одна весенняя информподготовка, что у бакса всё плохо, чего стоит.
Нарисуйте кана пожалуйста
https://www.mql5.com/ru/forum/37113/page2#comment_1136244
Север,подари свой индюк без блокировки,т.к. купить не могу по причине,что в инете ничего не покупаю и ничего не продаю.....................