gnawingmarket:
У Тебя прям стратегия вырисовывается "звёздная"..........такую впервые встречаю...........не путать с "звездонутой"
Стратегия это для молодых. У меня же искусство постижения третей ступени мудрости.   
 

Евре сначала из канала вынырнуть надо, это около недели и/или 1.265, при условии, что 1.24 не возьмёт.

 
Silent:

А зачем ему выныривать, кому то плохо от его падения? Пусть резвей валится)
 
Silent:

Нарисуйте кана пожалуйста 
 
stranger:
Фундаментальный вопрос :-)

Мне реально не нравится такой рост бакса. Очень напоминает 30-е годы. Во всей красе.

Одно дело, когда евра падает, чтобы кредиты кому-нибудь впарить, а потом с процентами повыше какую нить Грецию в долгах как в шелках оставить... не в падение же рубля вливают.

Как то так.

ps одна весенняя информподготовка, что у бакса всё плохо, чего стоит.

 
Speculator_:
[Удален]  
ну всё..... ветка щас будет в каналах. спекулятор обеспечит.... лишь бы не переборщил)))
 
Silent:

Дааа... припоминаю... 
 
Север,подари свой индюк без блокировки,т.к. купить не могу по причине,что в инете ничего не покупаю и ничего не продаю.....................
[Удален]  
gnawingmarket:
Север,подари свой индюк без блокировки,т.к. купить не могу по причине,что в инете ничего не покупаю и ничего не продаю.....................
там он сигналы показывал по индюку. так вроде их ужо нет....
