FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 63
на евре первая трендовая - должна пробить!
Поставил капкан.
в миру есть тока одни деньги - баки пиндостана. если система иобница - не будет ничего. любой мажор - покупка за деньги хуйегознаетчаво. любой кросс - отражение других сделок. решения принимаются тока по прямым графикам. соответствие кроссов реальности поддерживается машинками.
охренитительно с точки зрения здравого смысла, сморится ауд-кад. кенгурей на бобров меняют..... ну-ну.
ох и муйня)))
Idler, у тебя мама, папа был? Зачем такой злой? Зачем материшься как сапожник? А еще из культурной столицы. )))
зато красиво