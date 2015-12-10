FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 63

Ishim:

на евре первая трендовая - должна пробить! 

Оу! Хай-Тэк! Новая технология? Прикольненька
 

Поставил капкан. 

 
ох и муйня)))
 

в миру есть тока одни деньги - баки пиндостана. если система иобница - не будет ничего. любой мажор - покупка за деньги хуйегознаетчаво. любой кросс - отражение других сделок. решения принимаются тока по прямым графикам. соответствие кроссов реальности поддерживается машинками.

 охренитительно с точки зрения здравого смысла, сморится ауд-кад. кенгурей на бобров меняют..... ну-ну.

 
зато красиво
 

Idler, у тебя мама, папа был? Зачем такой злой? Зачем материшься как сапожник? А еще из культурной столицы. )))

 
Да уж, если, то не будет ни уя, строго бартер, сам не раз задумывался, а когда йопнется это только вопрос времени. А самый прикол в том, что они засвои деньги их же(свои деньги) и скупили, а потом стали мир раком ставить, люблю смотреть аналитов, рассказывающих о причинах кризиса. Про кроссы говорить вообще нех, про них надо просто забы.., забить.
 
По железяке пока давление,в перспективе после перелоу встреча в 1.200 если сложится импульс вверх.
 
Та то я так, завидую, не обращай внимания, рисуй)))
 
зА ВАМИ  Не поспеешь =) чуть зазевался, наклепываете по 5-7 страниц =) Это ж не чат +)
