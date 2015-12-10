FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 758
alex_r +++
блин, чувак, на споте рубль сливали, там такое бабло было... А ты про Сульжика втираешь. Меньше кремлевское ТВ смотри. И три триллиона эмиссии это на бирже напечатали, да???
Ты дурачок )))
блин, ЧУВАКИ расслабитесь... источник по ссылке... втирайте ему свое фуфло и оскорбления
Че ты тут весь народ на уши поднял?)))
а я чё?
Да и без всяких материалов ясно что искуственно давят.
Я в такие совпадения так не верю, скупили бакс, опустили нефть и продали рубль)))
Сейчас тестирую шаблон -
там вообще не реально отследить =(
http://clip2net.com/s/39auL0i - и после этого, можно утверждать, что оно не по уровням ходит? =)
http://clip2net.com/s/39awjIE - нужно ждать не "пробития" уровня кривой келтнера - а формирования уровня SS
Епть, ряженые, вот вы де, мкл5 подпродались продвигать?
http://s020.radikal.ru/i716/1309/c9/f73a62bfbe2c.png
https://www.mql5.com/ru/forum/146641/page246
Украинцы как всегда-самые "умные и осведомлённые"...............
Откуда знаешь про спот и эмиссию..........лично там был и участвовал? Если нет,то захлопнись..........если,да,то Я дам почтовый адрес-пришли письмом описание событий.......и не забудь указать обратный адрес пожайлуста,а то не поверю.
Насчёт ТВ-в принципе правда.......Я бы добавил,"а особенно интернет не читай".
Ирип, что тамс с рублем то тестить?