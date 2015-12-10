FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 758

Новый комментарий
 
Kino:
alex_r +++
alex_r:
блин, чувак, на споте рубль сливали, там такое бабло было... А ты про Сульжика втираешь. Меньше кремлевское ТВ смотри. И три триллиона эмиссии это на бирже напечатали, да???
artikul:
Ты дурачок )))
блин, ЧУВАКИ расслабитесь... источник по ссылке... втирайте ему свое фуфло и оскорбления 
 
IRIP:
блин, ЧУВАКИ расслабитесь... источник по ссылке... втирайте ему свое фуфло и оскорбления 
Че ты тут весь народ на уши поднял?)))
 
stranger:
Че ты тут весь народ на уши поднял?)))
а я чё? 

Лишь выложил материал, объясняющий, что РУБЛЬ давят искусственно... был это, намек. =)
 
IRIP:
а я чё? 

Лишь выложил материал, объясняющий, что РУБЛЬ давят искусственно... был это, намек. =)

Да и без всяких материалов ясно что искуственно давят.

Я в такие совпадения так не верю, скупили бакс, опустили нефть и продали рубль))) 

 
stranger:

Да и без всяких материалов ясно что искуственно давят.

Я в такие совпадения так не верю, скупили бакс, опустили нефть и продали рубль))) 

так по SS
http://clip2net.com/s/39a4kIS
http://clip2net.com/s/39a4uOy на минутах входим с тралом 30-35 по пятизнаку

Сейчас тестирую шаблон -

 

запустил советника на тестере стратегий и смотрю - как работает шаблон - как появляются сигналы

там вообще не реально отследить =(

 

в том плане - что входы на раз пропускаешь
http://clip2net.com/s/39aqE3c

http://clip2net.com/s/39auL0i - и после этого, можно утверждать, что оно не по уровням ходит? =)

http://clip2net.com/s/39awjIE - нужно ждать не "пробития" уровня кривой келтнера - а формирования уровня SS 

 http://clip2net.com/s/39ax2tx
2880612: EGlobal-Cent4 - [NZDJPY,M1]
2880612: EGlobal-Cent4 - [NZDJPY,M1]
  • clip2net.com
Clip2net — лучший способ быстро и легко сделать скриншот
 

Епть, ряженые, вот вы де, мкл5 подпродались продвигать?

http://s020.radikal.ru/i716/1309/c9/f73a62bfbe2c.png

https://www.mql5.com/ru/forum/146641/page246

 
RekkeR:

Епть, ряженые, вот вы де, мкл5 подпродались продвигать?

http://s020.radikal.ru/i716/1309/c9/f73a62bfbe2c.png

https://www.mql5.com/ru/forum/146641/page246

Привет, Реккер) С мт4 погнали)
 
IRIP:
так по SS
http://clip2net.com/s/39a4kIS
http://clip2net.com/s/39a4uOy на минутах входим с тралом 30-35 по пятизнаку

Сейчас тестирую шаблон -

 

запустил советника на тестере стратегий и смотрю - как работает шаблон - как появляются сигналы

там вообще не реально отследить =(

 

в том плане - что входы на раз пропускаешь
http://clip2net.com/s/39aqE3c

http://clip2net.com/s/39auL0i - и после этого, можно утверждать, что оно не по уровням ходит? =)

http://clip2net.com/s/39awjIE - нужно ждать не "пробития" уровня кривой келтнера - а формирования уровня SS 

 http://clip2net.com/s/39ax2tx
Не, с клипнетом опера у меня не дружит.
 
alex_r:
блин, чувак, на споте рубль сливали, там такое бабло было... А ты про Сульжика втираешь. Меньше кремлевское ТВ смотри. И три триллиона эмиссии это на бирже напечатали, да???
Kino:
alex_r +++

Украинцы как всегда-самые "умные и осведомлённые"...............

Откуда знаешь про спот и эмиссию..........лично там был и участвовал? Если нет,то захлопнись..........если,да,то Я дам почтовый адрес-пришли письмом описание событий.......и не забудь указать обратный адрес пожайлуста,а то не поверю.

Насчёт ТВ-в принципе правда.......Я бы добавил,"а особенно интернет не читай". 

 

Ирип, что тамс с рублем то тестить?

 

1...751752753754755756757758759760761762763764765...871
Новый комментарий