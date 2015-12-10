FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 814

по киви вапще красяво:


Silent:

Эти штуки - они из дневного анализа.

"Бычье или медвежье поглощение" и "Завеса темных облаков/Просвет в облаках"

Адаптировать их в ТФ меньше дня без доп условий... по моему, нереально.

условий там действительно хватает. от М30 и выше начинает более менее приносить профит.
artikul:
Чаще всего когда период меняется, а меняется он в зависимости от рисунка дуг параболика ))) Вот помнится по йене больше месяца нового пересечения не было ))) А потом че-то я не понял как ее использовать и выкинул, а потом подумал - пусть блох ловит для проги )))
если ловит, зачем выкидывать))) вот то что муки одни приносит - сразу в топку надо, как бы не было жалко.
stranger:

Пересекаются, когда коррекция начинается. До 16-го были ниже цены.

Сайлент, анализ японских свечей, вырванных из контекста, дает только анализ))) 

интересная все таки фишка. надо будет посмотреть...
 
Так что никто никуда не ходил, все свободны)
stranger:
Так что никто никуда не ходил, все свободны)

а чо уходить? плечо, маржа, спред не изменились... пипсовка - самое то! - никто не мешает)))

последний дц мне нравится - что демо, что реал - как две капли воды одинаковы)))

 

Короче, машку не пробили ))) Сов продался на фиг и лимитников понавтыкивал )))

 

artikul:

Короче, машку не пробили ))) Сов продался на фиг и лимитников понавтыкивал )))

и чо щас? короче все кто покупают - не правы...
 
_new-rena:
и чо щас? короче все кто покупают - не правы...
Да лохи они все )))
artikul:
Да лохи они все )))

так...

какую цель у тебя сов рисует?

