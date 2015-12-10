FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 814
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
по киви вапще красяво:
Эти штуки - они из дневного анализа.
"Бычье или медвежье поглощение" и "Завеса темных облаков/Просвет в облаках"
Адаптировать их в ТФ меньше дня без доп условий... по моему, нереально.
Чаще всего когда период меняется, а меняется он в зависимости от рисунка дуг параболика ))) Вот помнится по йене больше месяца нового пересечения не было ))) А потом че-то я не понял как ее использовать и выкинул, а потом подумал - пусть блох ловит для проги )))
Пересекаются, когда коррекция начинается. До 16-го были ниже цены.
Сайлент, анализ японских свечей, вырванных из контекста, дает только анализ)))
Так что никто никуда не ходил, все свободны)
а чо уходить? плечо, маржа, спред не изменились... пипсовка - самое то! - никто не мешает)))
последний дц мне нравится - что демо, что реал - как две капли воды одинаковы)))
Короче, машку не пробили ))) Сов продался на фиг и лимитников понавтыкивал )))
Короче, машку не пробили ))) Сов продался на фиг и лимитников понавтыкивал )))
и чо щас? короче все кто покупают - не правы...
Да лохи они все )))
так...
какую цель у тебя сов рисует?